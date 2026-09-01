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Главная / Бизнес /

В России сокращается число баров

Это результат перенасыщения рынка, а также стремления граждан к экономии и отказу от алкоголя
Линда Журавлева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Общее количество баров в российских городах-миллионниках, по данным на август этого года, составило 5900, подсчитала 2ГИС. По ее оценкам, это на 6% меньше, чем было год назад. При этом динамика зависит от конкретного мегаполиса. К примеру, в Краснодаре число таких заведений сократилось на 10% до 285 шт., а в Омске – на 7% до 101. А вот в Челябинске показатель, напротив, вырос на 8% до 162 точек, в Нижнем Новгороде – на 5% до 200, в Казани – на 4% до 233, в Перми – на 3% до 151.

В Москве количество баров за это же время достигло 1900 точек, указывают в 2ГИС. Снижение по сравнению с августом 2025 г. составило 14%. В прошлом апреле в столице было 2200 таких заведений, и никаких изменений по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года зафиксировано не было. Помесячную динамику 2026 г. в 2ГИС не предоставили, но, по словам представителя сервиса, снижение шло плавно все 12 месяцев. К примеру, по сравнению с июлем падение составило всего 1%.

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