В России сокращается число баров

Общее количество баров в российских городах-миллионниках, по данным на август этого года, составило 5900, подсчитала 2ГИС. По ее оценкам, это на 6% меньше, чем было год назад. При этом динамика зависит от конкретного мегаполиса. К примеру, в Краснодаре число таких заведений сократилось на 10% до 285 шт., а в Омске – на 7% до 101. А вот в Челябинске показатель, напротив, вырос на 8% до 162 точек, в Нижнем Новгороде – на 5% до 200, в Казани – на 4% до 233, в Перми – на 3% до 151.