Спрос на зарубежные поездки в России продолжает увеличиваться

Граждане России в первом полугодии 2026 г. совершили 9,5 млн поездок за рубеж, подсчитала Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам ее представителя, это на 8,7% больше, чем было в январе – июне прошлого года. Он уточняет, что организация учитывала 30 наиболее востребованных туристических направлений, включая Абхазию. Кроме того, данный показатель включает в себя около 1 млн транзитных поездок. Более свежих данных у ассоциации пока нет. При этом там уточняют, что темпы роста спроса на выездной туризм снижаются. Так, в январе – июне 2025 г. число посещений зарубежных стран прибавило год к году 12,5%, уточнили в АТОР.