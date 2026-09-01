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Главная / Бизнес /

Спрос на зарубежные поездки в России продолжает увеличиваться

При этом темпы роста снижаются из-за конфликта на Ближнем Востоке
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Граждане России в первом полугодии 2026 г. совершили 9,5 млн поездок за рубеж, подсчитала Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам ее представителя, это на 8,7% больше, чем было в январе – июне прошлого года. Он уточняет, что организация учитывала 30 наиболее востребованных туристических направлений, включая Абхазию. Кроме того, данный показатель включает в себя около 1 млн транзитных поездок. Более свежих данных у ассоциации пока нет. При этом там уточняют, что темпы роста спроса на выездной туризм снижаются. Так, в январе – июне 2025 г. число посещений зарубежных стран прибавило год к году 12,5%, уточнили в АТОР.

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