Решетников: платформы забрали часть регуляторных полномочий государства

Решетников также призвал изменить закон о защите прав потребителей для решения проблемы возврата товаров надлежащего качества, которые пользователи приобретают через онлайн-платформы. «Знаменитые искусственные елки, которые 30 [декабря] привозят, а 7 [января] их возвращают в пункты выдачи заказа. Детская одежда, которую взяли, поносили, вернули, и так далее. В общем и целом, платформы все устраивает. Ну, а что? Мы взяли, вернули. Малому бизнесу затраты туда-сюда съездить предъявили, вычли. Ну что с них спросить?» – привел примеры глава ведомства.