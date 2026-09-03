Решетников: платформы забрали часть регуляторных полномочий государства

Решетников: платформы забрали часть регуляторных полномочий государстваОн призвал вернуть баланс в контроле за рынком
Министр экономического развития РФ Максим Решетников обратил внимание на растущую роль платформ в ограничении доступа на рынок и назвал их «гейткиперами». Об этом он заявил 3 сентября на сессии ВЭФа «Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения», отвечая на вопрос модератора о необходимости рабочих групп для регулирования сектора.
По словам Решетникова, маркетплейсы сформировали новый мощный канал продаж и фактически «забрали часть полномочий государства». «Поэтому теперь мы возвращаем этот баланс. Регулятором в экономике должно быть государство», – подчеркнул министр.
Решетников также призвал изменить закон о защите прав потребителей для решения проблемы возврата товаров надлежащего качества, которые пользователи приобретают через онлайн-платформы. «Знаменитые искусственные елки, которые 30 [декабря] привозят, а 7 [января] их возвращают в пункты выдачи заказа. Детская одежда, которую взяли, поносили, вернули, и так далее. В общем и целом, платформы все устраивает. Ну, а что? Мы взяли, вернули. Малому бизнесу затраты туда-сюда съездить предъявили, вычли. Ну что с них спросить?» – привел примеры глава ведомства.
Необходимость урегулирования этого законодательного пробела связана с ростом оборотов платформ, который приводит к увеличению совокупного объема издержек из-за возвратов товаров, пояснил Решетников. «Небольшие убытки какие-то в моменте можно было потерпеть. Но увеличение скорости просто превратило некоторые мелочи в серьезные проблемы», – подчеркнул глава Минэка. Он указал, что аппарат правительства совершенствует законодательство о цифровых платформах, и различные треки разработки регуляторных мер в этой сфере «складываются в одну большую объемную картинку и способствуют решению реальных проблем».
Ограничения на возврат товаров надлежащего качества уже вошли в план развития регулирования платформенной экономики в России. Правительственная подкомиссия по развитию цифровых платформ утвердила «дорожную карту» законодательных инициатив на 2026–2027 гг., сообщал заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко 31 августа. Основная часть предложений предусматривает изменения в законах «О платформенной экономике», «О защите прав потребителей» и «О государственном контроле (надзоре)».
Закон о платформенной экономике вступает в силу в октябре 2026 г. Григоренко указывал на «ряд вопросов, которые по-прежнему вызывают дискуссию в отраслевом сообществе». Штаб по развитию цифровых платформ должен урегулировать их в рамках второго пакета законодательных мер. «Он находится в высокой степени готовности, многие законодательные инициативы планируем внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время», – отметил Григоренко 31 августа, его слова приведены на сайте правительства РФ.
Помимо возвратов, нормативные акты определят порядок предоставления скидок, финансируемых за счет цифровых платформ, а также введут требования к отображению единой цены товара, которая не должна зависеть от способа оплаты или участия покупателя в программе лояльности. Кроме того, изменения должны выравнивать условия деятельности российских и иностранных продавцов, работающих через посреднические цифровые платформы.