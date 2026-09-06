Кризисы в логистике: как зарубежные маркетплейсы адаптировались к форс‑мажорам

Весной 2020 г. для онлайн‑торговли сложились неожиданно выгодные условия, о которых несколько лет назад ритейлеры могли только мечтать. Во время пандемии коронавируса люди сидели дома, и самые разные товары – от картошки до холодильников – внезапно всем понадобились с доставкой до двери. Так, выручка Amazon по итогам года выросла на 38% до $386,1 млрд. Однако у этого успеха была и обратная сторона. Мало того, что склады, грузовики и курьеры оказались не готовы к резко возросшему спросу. Так еще из-за ковидных ограничений привычные логистические процессы оказались поломаны.