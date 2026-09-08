«Алроса» ожидает низкого уровня добычи алмазов в мире в ближайшие годы

По данным Кимберлийского процесса (организация алмазодобывающих стран и стран – импортеров алмазов), производство алмазов в мире в 2025 г. снизилось на 8% к уровню предыдущего года до 98,8 млн каратов. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений организации (с 2004 г.). По данным Британской геологической службы (British Geological Survey), ниже мировая добыча в последний раз была в 1989 г. На уровне ниже 95 млн каратов производство алмазов в мире в последний раз находилось в 1987 г., ниже 90 млн каратов – в 1985 г.