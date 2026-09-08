«Алроса» ожидает низкого уровня добычи алмазов в мире в ближайшие годы

«Алроса» ожидает низкого уровня добычи алмазов в мире в ближайшие годыЭто будет способствовать росту цен на драгоценные камни
В ближайшее 5–6 лет добыча алмазов в мире сохранится на уровне не выше 100 млн каратов. Об этом заявил в интервью аналитической компании «Эйлер» начальник управления корпоративных финансов «Алросы» Сергей Тахиев. В 2025 г., по оценке компании, было добыто 98–100 млн каратов драгоценных камней. В 2026 г. производство, по прогнозу компании, может снизиться до 90–95 млн каратов. В начале 2020-х гг. добыча находилась на уровне 120 млн каратов, в 2010-х гг. показатель в среднем составлял 135 млн каратов, а в отдельные годы достигал 150 млн каратов, напомнил менеджер.
По данным Кимберлийского процесса (организация алмазодобывающих стран и стран – импортеров алмазов), производство алмазов в мире в 2025 г. снизилось на 8% к уровню предыдущего года до 98,8 млн каратов. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений организации (с 2004 г.). По данным Британской геологической службы (British Geological Survey), ниже мировая добыча в последний раз была в 1989 г. На уровне ниже 95 млн каратов производство алмазов в мире в последний раз находилось в 1987 г., ниже 90 млн каратов – в 1985 г.