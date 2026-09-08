Страхование многолетних насаждений оказалось непопулярным у российских садоводов

Страхование многолетних насаждений оказалось непопулярным у российских садоводовСреди проблем – необходимость страховать 100% площади, требование техкарты и нехватка метеостанций
Несмотря на введенные в 2026 г. изменения правил, говорят представители отраслевых союзов, страхование деревьев в России пока не получает широкого распространения. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), по состоянию на 1 августа 2026 г. с господдержкой было застраховано около 8100 га садов (действующие договоры).
Наибольшие площади пришлись на Липецкую область – 2900 га, Крым – 1800 га и Краснодарский край – 1600 га. Садоводческая отрасль пока серьезно недооценивает уровень рисков, считает президент НСА Корней Биждов. По данным ассоциации, на 1 августа 2026 г. под страховой защитой находилось около 5% площадей промышленных садов в РФ.
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