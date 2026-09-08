Страхование многолетних насаждений оказалось непопулярным у российских садоводов

Несмотря на введенные в 2026 г. изменения правил, говорят представители отраслевых союзов, страхование деревьев в России пока не получает широкого распространения. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), по состоянию на 1 августа 2026 г. с господдержкой было застраховано около 8100 га садов (действующие договоры).