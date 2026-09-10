В России растет спрос на поездки в Узбекистан

В январе – июне российские туристы совершили более 165 000 поездок в Узбекистан. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на подсчеты пограничной службы ФСБ России. Таким образом, как утверждают в компании, спрос на посещение этой страны вырос год к году на 55,4%. Там также отмечают, что в первом полугодии 2025 г. показатель прибавил к аналогичному периоду предыдущего года лишь 6,5%. При этом интерес к путешествиям в Узбекистан растет сильнее по сравнению с другими странами Центральной Азии. Например, количество поездок в Киргизию за это же время увеличилось всего на 7,84% до 27 000, в Таджикистан – на 19,53% до 12 410, сообщает АТОР.