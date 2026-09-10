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Главная / Бизнес /

В России растет спрос на поездки в Узбекистан

Интерес к этому направлению объясняется в том числе сложностями с посещением Европы и проблемами на Ближнем Востоке
Валерия Кузьменко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В январе – июне российские туристы совершили более 165 000 поездок в Узбекистан. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на подсчеты пограничной службы ФСБ России. Таким образом, как утверждают в компании, спрос на посещение этой страны вырос год к году на 55,4%. Там также отмечают, что в первом полугодии 2025 г. показатель прибавил к аналогичному периоду предыдущего года лишь 6,5%. При этом интерес к путешествиям в Узбекистан растет сильнее по сравнению с другими странами Центральной Азии. Например, количество поездок в Киргизию за это же время увеличилось всего на 7,84% до 27 000, в Таджикистан – на 19,53% до 12 410, сообщает АТОР.

Официальная статистика Узбекистана фиксирует более заметную динамику, отмечает коммерческий директор «Tez Tour Россия» Воскан Арзуманов. По его словам, за шесть месяцев страну посетили 586 000 наших соотечественников. При этом число граждан, прибывших туда с туристическими целями, за данный период выросло на 80%. Годом ранее этот показатель увеличился примерно на 10%, напоминает эксперт.

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