Доля развлекательных центров и общепита в московских ТЦ продолжает расти

Операторы развлекательных и досуговых центров по итогам первого полугодия занимали 31% площадей (1,9 млн кв. м из 6,13 млн кв. м) в торговых комплексах Москвы, подсчитала консалтинговая компания IBC Real Estate. Заместитель руководителя департамента исследований и аналитики компании Валерия Шураева обращает внимание, что годом ранее на них приходилось только 24% помещений, или около 1,47 млн кв. м из 6,14 млн кв. м. Доля арендаторов такого формата, по ее словам, увеличивается ежегодно. Так, в 2023 г. она составляла 19% (около 1,09 млн кв. м), а в позапрошлом году – 22% (порядка 1,34 млн кв. м). При этом, как отмечает Шураева, темы роста показателя в последнее время ускорились – с 2–3 п. п. в январе – июне 2024–2025 гг. до 7 п. п. в первой половине этого года.