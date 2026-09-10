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Главная / Бизнес /

Цена на газ в Европе достигла максимума с 2022 года

Стоимость топлива растет на фоне подготовки ЕС к отопительному сезону
Василий Милькин
IMAGO / ТАСС
IMAGO / ТАСС

Цена на газ в Старом Свете впервые с 2022 г. превысила $950 за 1000 куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость октябрьских фьючерсов на газ на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 9 сентября поднималась до 80,3 евро за 1 МВт ч, т. е. примерно до $964 за 1000 куб. м. Дороже газ в Европе последний раз стоил в конце декабря 2022 г. К 18.40 мск стоимость топлива скорректировалась до 79,32 евро за 1 МВт ч, или $952 за 1000 куб. м.

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