Создание Морской администрации лишит Росморречфлот основных полномочий

Создание Морской администрации лишит Росморречфлот основных полномочийПерспективы функционирования федерального агентства без подзаконных актов к новой инициативе остаются туманными
Федеральное агентство речного и морского транспорта (Росморречфлот) может лишиться своих регуляторных функций в области торгового мореплавания в случае реализации инициативы Минтранса по созданию Морской администрации. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы.
Росморречфлот был создан в 2004 г. как подведомственное Минтрансу федеральное агентство для оказания государственных услуг в сфере морского и речного транспорта и управления федеральным имуществом в портах. Сейчас Росморречфлоту подчиняются ключевые структуры, осуществляющие регуляторные функции в портах, – капитаны морских портов и администрации морских портов (АМП). Капитаны ведут государственную регистрацию судов, дипломирование моряков и портовый контроль. Администрации портов обеспечивают их организационную, материально-техническую и финансовую деятельность, но не распоряжаются портовой инфраструктурой.
Полномочия капитанов закреплены Кодексом торгового мореплавания (КТМ) и законом «О морских портах». Росморречфлот осуществляет общее руководство и контроль над их деятельностью. Инициатива Минтранса меняет эту схему. Регистрация судов, дипломирование, функции оператора госинформсистем, портовый контроль и взаимодействие с иностранными администрациями планируется передать новой Морской администрации. Это означает, что ключевые решения о допуске судов под российский флаг, выдаче дипломов морякам и проверках иностранных судов в российских портах будут приниматься в новой структуре под контролем Минтранса, объясняет один из собеседников «Ведомостей».
Капитаны портов сохранят статус, но станут должностными лицами в структуре ФГБУ «Исполнительная дирекция Морской администрации РФ». Это следует из опубликованного Минтрансом в августе проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которым, по сути, и создается Морская администрация.
После передачи регуляторных функций Морской администрации Росморречфлот может остаться оператором портовой инфраструктуры через ФГУП «Росморпорт» и аварийно-спасательных работ через Морспасслужбу, продолжает источник. Без подзаконных актов оценить реальные масштабы трансформации пока невозможно, считает второй источник.
Проект Минтранса вносит изменения в КТМ, Кодекс внутреннего водного транспорта и федеральный закон «О морских портах» (№ 261-ФЗ от 8 ноября 2007 г.). В КТМ вводится понятие Морской администрации РФ во главе с министром транспорта, организация создается в форме федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ).
Документ в случае принятия вступает в силу с 1 марта 2028 г.
В Росморречфлоте переадресовали вопросы в Минтранс, где на вопросы «Ведомостей» по существу не ответили.
Само министерство 14 августа опубликовало сообщение с описанием инициативы по созданию Морской администрации. В нем отмечалось, что соответствующий законопроект разработан по поручению президента РФ и призван централизовать управление морской деятельностью, в том числе использование принципа «единого окна» для госрегистрации морских судов по принципу «единого окна» и создание системы мониторинга судов в мировом океане.
Ассоциация морских торговых портов (АСОП) в своем отзыве на инициативу Минтранса сочла недоказанным довод о необходимости создания Морской администрации для выполнения ст. 94 Конвенции ООН по морскому праву. Она предполагает создание морских администраций в странах как органа международного взаимодействия. В своей позиции, направленной в Минтранс и РСПП в конце августа, ассоциация указала, что требования Конвенции уже реализованы через действующие институты – капитанов портов и Росморречфлот. Сама статья 94, по мнению АСОП, не предписывает создавать какой-либо специальный орган, а лишь требует наличия эффективной системы контроля, которая в России уже существует.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Инмарин» Кирилл Маслов отмечает, что ст. 94 Конвенции ООН по морскому праву не предписывает конкретную организационно-правовую форму управления и не требует создания отдельной Морской администрации – сейчас обязательства России уже имплементированы в национальное законодательство. Вместе с тем, по его словам, цель Минтранса усилить администрацию государства флага, защиту судов и цифровизацию услуг заслуживает поддержки. Важно, чтобы реформа не внесла неупорядоченность в регистрацию судов, дипломирование и работу информационных систем, отмечает юрист.
Для бизнеса централизация потенциально действительно может дать «одно окно» и единообразие практики, но переходный период несет риски дублирования полномочий, сбоев и роста административных издержек. «Насколько именно сейчас можно идти на такие риски – вопрос открытый», – резюмирует Маслов.
Реорганизация администраций портов уже ведется, утверждает источник «Ведомостей» в одной из судоходных компаний. В июне было создано объединенное ФГБУ «Администрация морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей», которое объединило 22 морских порта в семи регионах и стало крупнейшей подобной структурой в стране. Этот процесс собеседник рассматривает как пилотный перед созданием общефедеральной Морской администрации и полагает, что по аналогичной модели планируется укрупнить все администрации портов в стране. Подготовительные мероприятия по их реорганизации планируется завершить в октябре, добавляет он.