Создание Морской администрации лишит Росморречфлот основных полномочий

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) в своем отзыве на инициативу Минтранса сочла недоказанным довод о необходимости создания Морской администрации для выполнения ст. 94 Конвенции ООН по морскому праву. Она предполагает создание морских администраций в странах как органа международного взаимодействия. В своей позиции, направленной в Минтранс и РСПП в конце августа, ассоциация указала, что требования Конвенции уже реализованы через действующие институты – капитанов портов и Росморречфлот. Сама статья 94, по мнению АСОП, не предписывает создавать какой-либо специальный орган, а лишь требует наличия эффективной системы контроля, которая в России уже существует.