Выплавка стали в России в августе выросла на 5%

Производство металла растет третий месяц подряд, следует из статистики. В июне этого года был зафиксирован символический рост выпуска – на 0,3% в годовом выражении до 5,6 млн т, в июле производство увеличилось на 3% и также составило 5,6 млн т. До этого выплавка стали снижалась более двух лет подряд начиная с января 2024 г.