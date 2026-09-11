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Главная / Бизнес /

Выплавка стали в России в августе выросла на 5%

На показателе отразилось оживление в строительстве и улучшение экспортной конъюнктуры
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Производство стали в России в августе 2026 г. выросло на 5% к показателю аналогичного периода прошлого года и составило 5,7 млн т. Такие данные приводит информационно-аналитическая компания «Корпорация Чермет». К показателю июля этого года выпуск стали увеличился на 2%.

Производство металла растет третий месяц подряд, следует из статистики. В июне этого года был зафиксирован символический рост выпуска – на 0,3% в годовом выражении до 5,6 млн т, в июле производство увеличилось на 3% и также составило 5,6 млн т. До этого выплавка стали снижалась более двух лет подряд начиная с января 2024 г.

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