Выплавка стали в России в августе выросла на 5%На показателе отразилось оживление в строительстве и улучшение экспортной конъюнктуры
Производство стали в России в августе 2026 г. выросло на 5% к показателю аналогичного периода прошлого года и составило 5,7 млн т. Такие данные приводит информационно-аналитическая компания «Корпорация Чермет». К показателю июля этого года выпуск стали увеличился на 2%.
Производство металла растет третий месяц подряд, следует из статистики. В июне этого года был зафиксирован символический рост выпуска – на 0,3% в годовом выражении до 5,6 млн т, в июле производство увеличилось на 3% и также составило 5,6 млн т. До этого выплавка стали снижалась более двух лет подряд начиная с января 2024 г.
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