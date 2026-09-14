Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI852,84-1,1%RGBI112,97-0,91%CNY Бирж.12,515-0,12%IMOEX2 281,04-1,21%RGBITR769,76-0,85%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Москве растет число бань и термальных комплексов

Ранее этот рынок падал на фоне увеличения расходов на аренду помещений, налоги и зарплаты
Валерия Кузьменко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В российской столице, по данным на август, насчитывалось 16 600 банных комплексов, сообщает сервис «Яндекс карты». По его информации, с начала 2026 г. их число увеличилось на 1,2%. При этом там указывают, что за весь прошлый год количество таких заведений, напротив, снизилось на 5,2% – с 17 300 до 16 400 шт. Партнер NF Group Ольга Широкова уточняет, что большая часть таких объектов считаются устаревшими либо речь идет о точках, в которых баня является не основной функцией, а сопутствующей. Коммерческих бань в Москве и Московской области, по ее словам, всего 340, из которых 90 можно отнести к среднему, премиальному или люксовому классу.

Рынок банных услуг действительно начал постепенно восстанавливаться после периода стагнации, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, если в прошлом году данный сегмент оценивался в 11 млрд руб., то в этом он ожидает его увеличение до 14 млрд руб. Такая динамика связана с запуском новых проектов, увеличением посещаемости таких заведений и тем, что посетители стали приобретать больше дополнительных услуг и выбирать более дорогие форматы отдыха, поясняет он. Бани, как отмечает Бурмистров, становятся полноценным местом для досуга, конкурируя в том числе с ресторанами и клубами.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её