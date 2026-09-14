В Москве растет число бань и термальных комплексов

В российской столице, по данным на август, насчитывалось 16 600 банных комплексов, сообщает сервис «Яндекс карты». По его информации, с начала 2026 г. их число увеличилось на 1,2%. При этом там указывают, что за весь прошлый год количество таких заведений, напротив, снизилось на 5,2% – с 17 300 до 16 400 шт. Партнер NF Group Ольга Широкова уточняет, что большая часть таких объектов считаются устаревшими либо речь идет о точках, в которых баня является не основной функцией, а сопутствующей. Коммерческих бань в Москве и Московской области, по ее словам, всего 340, из которых 90 можно отнести к среднему, премиальному или люксовому классу.