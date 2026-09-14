Выпуск грузовых вагонов за восемь месяцев снизился на 27%

В январе – августе 2026 г. в России было произведено 27 614 грузовых вагонов, следует из данных ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ). Это значение на 27% ниже, чем за восемь месяцев 2025 г. Наиболее массовой номенклатурой в отчетном периоде стали цистерны: всего было выпущено 12 390 таких вагонов, на 7% больше, чем годом ранее. Также предприятия произвели 9924 полувагона (-42% г/г), 3266 крытых вагонов (+49%), 1207 хопперов (-52%), 524 платформы (в 8 раз меньше), 205 изотермических вагонов (+5%) и 95 вагонов-самосвалов.