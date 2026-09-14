Каковы перспективы экспансии в Китай у рестораторов России

«Мы с самыми видными нашими рестораторами – Аркадием Новиковым, Михаилом Гончаровым, Сергеем Мироновым – долго обсуждали перспективы и шансы русской кулинарии на китайском рынке. Кажется, удалось убедить и мы все-таки пойдем в Китай с нашими идеями. Первую «пробивку» хотим сделать в Сиане, одном из самых «исторических» и «туристических» городов Китая. На главной пешеходной улице Сианя – очень многолюдной, одной из самых больших по проходимости в мире – нам уже выделили здание для «Русского дома», – сказал Титов на второй день форума, 11 сентября.