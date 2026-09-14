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Каковы перспективы экспансии в Китай у рестораторов России

Они могут претендовать на 2% из $745 млрд конкурентного рынка общепита страны
Илья Лакстыгал
Линда Журавлева
Ведомости
Ведомости

В Китае должны появиться потребительские «русские экосистемы», в первую очередь в общепите, его плацдармом должен стать «гастротеатр» в готовящемся к открытию в 2027 г. «Русском доме» в древней и одной из туристических столиц страны – Сиане в провинции Шэньси. Об этом на проходившем VII Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса в Москве заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

«Мы с самыми видными нашими рестораторами – Аркадием Новиковым, Михаилом Гончаровым, Сергеем Мироновым – долго обсуждали перспективы и шансы русской кулинарии на китайском рынке. Кажется, удалось убедить и мы все-таки пойдем в Китай с нашими идеями. Первую «пробивку» хотим сделать в Сиане, одном из самых «исторических» и «туристических» городов Китая. На главной пешеходной улице Сианя – очень многолюдной, одной из самых больших по проходимости в мире – нам уже выделили здание для «Русского дома», – сказал Титов на второй день форума, 11 сентября.

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