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Главная / Бизнес /

Дилеры просят ввести разрешительный доступ к инструкциям по ремонту автомобилей

Профильная ассоциация представила свои предложения по доработке изменений в закон «О защите прав потребителей»
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила Роспотребнадзору перечень изменений из 11 пунктов в проект постановления правительства «Об утверждении правил предоставления изготовителем товара информации (технической документации), необходимой для технического обслуживания и ремонта товара». Это следует из письма РоАД от 14 сентября за подписью главы ассоциации Алексея Подщеколдина. «Ведомости» ознакомились с документом.

Как отмечается в письме, РоАД поддерживает принятие проекта, направленного на повышение доступности технического обслуживания и ремонта товаров. Вместе с тем предлагаемая редакция не учитывает особенности автомобильной отрасли, различия между участниками рынка, требования безопасности и защиты интеллектуальной собственности, подчеркивает ассоциация.

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