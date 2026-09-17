Дилеры просят ввести разрешительный доступ к инструкциям по ремонту автомобилей

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила Роспотребнадзору перечень изменений из 11 пунктов в проект постановления правительства «Об утверждении правил предоставления изготовителем товара информации (технической документации), необходимой для технического обслуживания и ремонта товара». Это следует из письма РоАД от 14 сентября за подписью главы ассоциации Алексея Подщеколдина. «Ведомости» ознакомились с документом.