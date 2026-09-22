Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI845,84-0,76%RGBI112,68-0,02%CNY Бирж.12,495-0,69%IMOEX2 257,98-0,88%RGBITR770,3+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Металлурги выступили против запрета экспорта бензола

Российские потребители не способны обеспечить стабильный спрос, считают они
Василий Милькин
Ведомости
Ведомости

Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупные российские предприятия черной металлургии, выступила против запрета экспорта из России бензола. Об этом говорится в письме исполнительного директора ассоциации Алексея Сентюрина в Минпромторг (копия документа есть у «Ведомостей»).

Обращение было направлено в министерство в конце августа, оно адресовано статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову, а также руководителям департамента металлургии и материалов и департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли. Подлинность документа подтвердил источник «Ведомостей» в одной из металлургических компаний.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте