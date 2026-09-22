Металлурги выступили против запрета экспорта бензола

Металлурги выступили против запрета экспорта бензолаРоссийские потребители не способны обеспечить стабильный спрос, считают они
Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупные российские предприятия черной металлургии, выступила против запрета экспорта из России бензола. Об этом говорится в письме исполнительного директора ассоциации Алексея Сентюрина в Минпромторг (копия документа есть у «Ведомостей»).
Обращение было направлено в министерство в конце августа, оно адресовано статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову, а также руководителям департамента металлургии и материалов и департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли. Подлинность документа подтвердил источник «Ведомостей» в одной из металлургических компаний.
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