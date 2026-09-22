Металлурги выступили против запрета экспорта бензола

Обращение было направлено в министерство в конце августа, оно адресовано статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову, а также руководителям департамента металлургии и материалов и департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли. Подлинность документа подтвердил источник «Ведомостей» в одной из металлургических компаний.