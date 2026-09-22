РРПК отказалась от строительства двух супертраулеров на «Адмиралтейских верфях»

По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом реализации проекта, стоимость восьмого (и теперь уже завершающего) судна в серии – «Александра Бузакова» – в процессе строительства выросла с первоначальных 6 млрд руб. почти до 14 млрд. По его данным, недостающие средства на его достройку планируется обеспечить в том числе за счет займов ОСК и субсидий от правительства. Второй собеседник отмечает, что контракт стал для ОСК убыточным. «Александр Бузаков», заложенный в феврале 2025 г., готов примерно на 40%, а строительство девятого и десятого траулеров не было начато, отмечает он.