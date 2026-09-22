РРПК отказалась от строительства двух супертраулеров на «Адмиралтейских верфях»Они сильно подорожали из-за необходимости заменять импортное оборудование
Один из крупнейших российских добытчиков минтая – Русская рыбопромышленная компания (РРПК) и «Адмиралтейские верфи» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) подписали дополнительные соглашения о расторжении контрактов на строительство девятого и десятого супертраулеров проекта СТ-192. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом реализации проекта, и подтвердил представитель ОСК. Серия судов, которая строится на верфи в Санкт-Петербурге, таким образом, сократится с 10 до 8 единиц. Это решение было согласовано сторонами, уточнил представитель ОСК. В госкорпорации объяснили его удорожанием строительства из-за «беспрецедентного объема» замены импортного оборудования, а также отсутствием механизмов компенсации убытков для верфи.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом реализации проекта, стоимость восьмого (и теперь уже завершающего) судна в серии – «Александра Бузакова» – в процессе строительства выросла с первоначальных 6 млрд руб. почти до 14 млрд. По его данным, недостающие средства на его достройку планируется обеспечить в том числе за счет займов ОСК и субсидий от правительства. Второй собеседник отмечает, что контракт стал для ОСК убыточным. «Александр Бузаков», заложенный в феврале 2025 г., готов примерно на 40%, а строительство девятого и десятого траулеров не было начато, отмечает он.