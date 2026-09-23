В России падает число бургерных

В России падает число бургерныхВ этом сегменте и так высокая конкуренция, а еще и часть потребителей перешли на готовую еду
Число бургерных в российских городах-миллионниках с сентября 2025 г. по аналогичный месяц этого года снизилось на 1% до 2360 заведений, подсчитал сервис 2ГИС. При этом, по данным его представителя, в прошлом году количество точек, наоборот, увеличилось на 47%. Помесячную динамику он не предоставил, но подчеркнул, что рост был очень активным с сентября 2024 г. по сентябрь 2025 г. в том числе за счет открытия новых объектов крупными сетями быстрого питания. Но затем началось плавное снижение.
Сильнее всего количество бургерных за последние 12 месяцев сократилось в Ростове-на-Дону – на 14% (до 76 точек) и Нижнем Новгороде – на 13% (до 72 шт.), говорят в 2ГИС. При этом в отдельных городах фиксировалось увеличение числа таких заведений, например в Уфе – на 10% до 81 шт., Новосибирске – на 9% до 111 точек, Екатеринбурге – на 6% до 115 бургерных. В Москве же их стало на 3% меньше (до 831 шт.), а в Санкт-Петербурге, наоборот, был 3%-ный рост (до 444 заведений).