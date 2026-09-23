В России падает число бургерных

Число бургерных в российских городах-миллионниках с сентября 2025 г. по аналогичный месяц этого года снизилось на 1% до 2360 заведений, подсчитал сервис 2ГИС. При этом, по данным его представителя, в прошлом году количество точек, наоборот, увеличилось на 47%. Помесячную динамику он не предоставил, но подчеркнул, что рост был очень активным с сентября 2024 г. по сентябрь 2025 г. в том числе за счет открытия новых объектов крупными сетями быстрого питания. Но затем началось плавное снижение.