Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI861,92+1,9%RGBI112,33-0,3%CNY Бирж.12,6+0,84%IMOEX2 300,09+1,86%RGBITR768,22-0,26%
Главная / Бизнес /

В России падает число бургерных

В этом сегменте и так высокая конкуренция, а еще и часть потребителей перешли на готовую еду
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Число бургерных в российских городах-миллионниках с сентября 2025 г. по аналогичный месяц этого года снизилось на 1% до 2360 заведений, подсчитал сервис 2ГИС. При этом, по данным его представителя, в прошлом году количество точек, наоборот, увеличилось на 47%. Помесячную динамику он не предоставил, но подчеркнул, что рост был очень активным с сентября 2024 г. по сентябрь 2025 г. в том числе за счет открытия новых объектов крупными сетями быстрого питания. Но затем началось плавное снижение.

Сильнее всего количество бургерных за последние 12 месяцев сократилось в Ростове-на-Дону – на 14% (до 76 точек) и Нижнем Новгороде – на 13% (до 72 шт.), говорят в 2ГИС. При этом в отдельных городах фиксировалось увеличение числа таких заведений, например в Уфе – на 10% до 81 шт., Новосибирске – на 9% до 111 точек, Екатеринбурге – на 6% до 115 бургерных. В Москве же их стало на 3% меньше (до 831 шт.), а в Санкт-Петербурге, наоборот, был 3%-ный рост (до 444 заведений).

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её