Рынок тяжелых грузовиков в ближайшие 10 лет будет расти

Российский рынок грузовиков характеризуется высоким уровнем волатильности и неопределенности развития, признает «Камаз» в презентации. Компания видит два варианта развития событий на ближайшие 10 лет. В первом случае продажи начиная с 2027 г. будут резко расти и достигнут более 100 000 единиц в 2028–2029 гг., а затем снова откатятся к уровню прошлого года. В 2036 г. при таком развитии событий рынок может достичь отметки 98 000 грузовиков, следует из презентации.