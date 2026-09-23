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Главная / Бизнес /

Рынок тяжелых грузовиков в ближайшие 10 лет будет расти

Бизнесу так или иначе придется обновлять свои парки техники
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых грузовых автомобилей полной массой 14–44 т в России в 2036 г. в базовом сценарии могут достигнуть порядка 85 000 единиц. Об этом говорится в презентации директора по маркетингу и рекламе «Камаза» Дениса Дрягина, представленной на выставке «Комтранс».

Российский рынок грузовиков характеризуется высоким уровнем волатильности и неопределенности развития, признает «Камаз» в презентации. Компания видит два варианта развития событий на ближайшие 10 лет. В первом случае продажи начиная с 2027 г. будут резко расти и достигнут более 100 000 единиц в 2028–2029 гг., а затем снова откатятся к уровню прошлого года. В 2036 г. при таком развитии событий рынок может достичь отметки 98 000 грузовиков, следует из презентации.

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