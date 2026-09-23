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Главная / Бизнес /

ФАС предложила включить расходы на защиту электросетей в тарифы для бизнеса

Это единственный источник их финансирования в условиях дефицита бюджета, считают эксперты
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект приказа, предусматривающий учет расходов на безопасность и восстановление электросетей в тарифах на услуги по передаче электроэнергии для промышленных потребителей. «Ведомости» ознакомились с документом.

Приказ уточняет перечень неподконтрольных расходов электросетевых компаний, которые учитываются при расчете тарифов. В том числе в него предлагается включить расходы на обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства и персонала от средств поражения и расходы на восстановление объектов после воздействия средств поражения или диверсии.

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