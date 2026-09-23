ФАС предложила включить расходы на защиту электросетей в тарифы для бизнеса

Приказ уточняет перечень неподконтрольных расходов электросетевых компаний, которые учитываются при расчете тарифов. В том числе в него предлагается включить расходы на обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства и персонала от средств поражения и расходы на восстановление объектов после воздействия средств поражения или диверсии.