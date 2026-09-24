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Главная / Бизнес /

Сбербанк добивается банкротства сети кофеен «Пан Круассан»

Ресторанные игроки, делавшие ставку на быстрый рост, сейчас сталкиваются с финансовыми сложностями
Валерия Кузьменко
Ведомости
Ведомости

Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом ООО «Пан Круассан», которое управляет одноименной сетью кофеен в Москве. Из материалов дела следует, что заявление уже принято к производству, его рассмотрение назначено на 19 ноября. Запросы в Сбербанк и «Пан Круассан» остались без ответов.

Первая кофейня сети на базе собственного кондитерского производства открылась в 2021 г., говорится на сайте компании. Спустя год в Москве работало уже 25 заведений. А к июню 2024 г. насчитывалось 35 точек. Сейчас на сайте «Пана Круассана» указано 29 заведений. При этом, по данным «Яндекс карт», из них продолжают работать только 20. Так, к примеру, точки на Рязанском, Ленинградском, Ленинском, Свободном и Новоясеневском проспектах, пр-те Мира, Большой Полянке и Павелецкой площади в данном сервисе числятся закрытыми. Объект на Павелецкой площади отмечен как временно неработающий, а заведение на Касимовской улице и вовсе не отображается на карте.

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