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Главная / Бизнес /

Доля Кузбасса в добыче угля в России к 2050 г. снизится до 35%

Угольные компании смещают производство на Дальний Восток, ближе к ключевому экспортному рынку – Китаю
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Основной российский угледобывающий регион – Кемеровская область сократит свою долю в производстве угля в России к 2050 г. до 35% с 45% в 2024 г. Это следует из программы развития угольной промышленности России на период до 2050 г., с которой ознакомились «Ведомости». Доля регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока вырастет с 48 до 55%.

Программа развития угольной промышленности до 2050 г. была утверждена правительством 22 сентября. Ее ключевые целевые показатели соответствуют показателям энергетической стратегии России до 2050 г., принятой в апреле 2025 г.

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