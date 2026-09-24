Доля Кузбасса в добыче угля в России к 2050 г. снизится до 35%

Основной российский угледобывающий регион – Кемеровская область сократит свою долю в производстве угля в России к 2050 г. до 35% с 45% в 2024 г. Это следует из программы развития угольной промышленности России на период до 2050 г., с которой ознакомились «Ведомости». Доля регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока вырастет с 48 до 55%.