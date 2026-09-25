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Главная / Бизнес /

Онлайн-продажи косметики на маркетплейсах выросли более чем на 40%

Это связано в том числе с сокращением числа физических специализированных магазинов
Валерия Кузьменко
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Общий объем реализации косметики на трех крупнейших российских маркетплейсах в первом полугодии 2026 г. достиг 504 млрд руб., подсчитала компания Easy Commerce. По ее данным, это на 42% больше по сравнению с январем – июнем прошлого года. Исследование учитывало пять самых масштабных категорий, включая декоративную косметику, средства ухода для женщин и мужчин, электронные устройства и аппараты для домашнего ухода (beauty-гаджеты), а также парфюмерию.

Оборот такой продукции на Wildberries за шесть месяцев составил 371 млрд руб., утверждают в Easy Commerce. За год данный показатель прибавил 37%. Представитель самого маркетплейса, впрочем, уверяет, что продажи косметики на площадке за данный период увеличились лишь на 15% в денежном и на 13% в натуральном выражении. Разницу опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют тем, что аналитическая компания учитывает только пять категорий, а интернет-ритейлер – весь сегмент.

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