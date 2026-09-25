Онлайн-продажи косметики на маркетплейсах выросли более чем на 40%

Оборот такой продукции на Wildberries за шесть месяцев составил 371 млрд руб., утверждают в Easy Commerce. За год данный показатель прибавил 37%. Представитель самого маркетплейса, впрочем, уверяет, что продажи косметики на площадке за данный период увеличились лишь на 15% в денежном и на 13% в натуральном выражении. Разницу опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют тем, что аналитическая компания учитывает только пять категорий, а интернет-ритейлер – весь сегмент.