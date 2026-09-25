Петербургский Политех поставит роботов на предприятия ТЭКа

ОЦКР выступает отраслевым заказчиком технологии, который интегрирует ее в контур предприятия, объяснил Выборов. Центр находит потребность предприятия ТЭКа, подбирает технологическое решение и сопровождает его разработку и внедрение. ОЦКР заключает контракт с Политехом и контрактуется с предприятием-заказчиком. Технология при этом остается у Политеха, пояснил руководитель центра. «Ведомости» направили запрос в Политех.