Петербургский Политех поставит роботов на предприятия ТЭКа

Петербургский Политех поставит роботов на предприятия ТЭКаИх стоимость составит в среднем 5–6 млн за единицу, это остается штучным продуктом
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Политех) поставит на объекты предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 20 роботов по цене в среднем 5–6 млн за единицу. Интегратором выступит Отраслевой центр компетенций по робототехнике (ОЦКР), рассказал «Ведомостям» его руководитель Сергей Выборов.
ОЦКР выступает отраслевым заказчиком технологии, который интегрирует ее в контур предприятия, объяснил Выборов. Центр находит потребность предприятия ТЭКа, подбирает технологическое решение и сопровождает его разработку и внедрение. ОЦКР заключает контракт с Политехом и контрактуется с предприятием-заказчиком. Технология при этом остается у Политеха, пояснил руководитель центра. «Ведомости» направили запрос в Политех.
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