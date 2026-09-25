Минфин предложил изъять сверхдоходы у производителей металлов и удобрений

Ставка налога для производителей цветных металлов и удобрений составит 30% от дополнительного дохода в рублевом эквиваленте, полученного в 2026 г. относительно уровня 2025 г., для золотодобывающих компаний – 20%, следует из сообщения. Каким образом будут изъяты дополнительные доходы, Минфин не уточняет. При этом в сообщении отмечается, что законопроект предусматривает «донастройку налогообложения природной ренты». Введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы РФ, указывает министерство.