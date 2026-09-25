Минфин предложил изъять сверхдоходы у производителей металлов и удобрений

Минфин предложил изъять сверхдоходы у производителей металлов и удобренийЭто может принести бюджету 100–200 млрд руб., говорят эксперты
Минфин внес в правительство РФ законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих изъятие сверхдоходов у производителей цветных металлов, золота и удобрений. Это следует из опубликованного 24 сентября сообщения министерства. Законопроект предусматривает введение налога для отдельных добывающих организаций горно-металлургического комплекса, получивших дополнительные доходы вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые – драгоценные металлы, цветные металлы, удобрения и др.
Ставка налога для производителей цветных металлов и удобрений составит 30% от дополнительного дохода в рублевом эквиваленте, полученного в 2026 г. относительно уровня 2025 г., для золотодобывающих компаний – 20%, следует из сообщения. Каким образом будут изъяты дополнительные доходы, Минфин не уточняет. При этом в сообщении отмечается, что законопроект предусматривает «донастройку налогообложения природной ренты». Введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы РФ, указывает министерство.