Купленные онлайн зарубежные товары могут обложить НДС по ставке 22%

Еще одна предложенная мера – введение таможенного сбора в размере 100 руб. за каждую зарубежную посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Сейчас их можно ввозить в страну без уплаты пошлины. Такие меры, как указывают в Минфине, нужны для формирования конкурентной среды и обеления экономики. Российские продавцы включают НДС в стоимость товаров, тогда как трансграничные покупки для личного пользования регулируются по другим правилам.