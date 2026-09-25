Купленные онлайн зарубежные товары могут обложить НДС по ставке 22%Бизнес выступает за поэтапное введение налога
Минфин предложил ввести НДС в размере 22% при покупке онлайн зарубежных товаров на различных электронных площадках. Об этом говорится в сообщении ведомства. Соответствующий законопроект уже отправлен на рассмотрение в правительство. «Ведомости» направили запрос в кабмин.
Еще одна предложенная мера – введение таможенного сбора в размере 100 руб. за каждую зарубежную посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Сейчас их можно ввозить в страну без уплаты пошлины. Такие меры, как указывают в Минфине, нужны для формирования конкурентной среды и обеления экономики. Российские продавцы включают НДС в стоимость товаров, тогда как трансграничные покупки для личного пользования регулируются по другим правилам.
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