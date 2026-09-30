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Главная / Бизнес /

«Магнит» запустил сервис доставки посылок физлицам

Занять существенную долю на рынке ритейлеру будет сложно из-за высокой конкуренции
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Магнит» запустил сервис доставки посылок физическим лицам «Магнит посылки». Соответствующее приложение появилось в App Store и Google Play в августе 2026 г., обнаружили «Ведомости». В его описании говорится, что доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России, есть опция отслеживания курьера и пр. Впрочем, в «Магните» уточнили, что физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Но фактически услуга доступна более чем в 900 населенных пунктах присутствия сети. Представитель ритейлера добавляет, что междугородная доставка будет запущена в октябре. Сейчас данная модель тестируется.

Запуск этого сервиса позволит ритейлеру сильнее загружать существующую инфраструктуру – магазины и курьеров, считает ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко. По его словам, для внутригородской доставки такая модель особенно логична, поскольку у компании уже есть собственная курьерская служба и большая клиентская база. С ним согласен директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов. Он полагает, что услуга даст компании возможность загружать свободные мощности и получать дополнительную выручку без значительных капитальных затрат.

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