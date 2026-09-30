«Магнит» запустил сервис доставки посылок физлицам

«Магнит» запустил сервис доставки посылок физическим лицам «Магнит посылки». Соответствующее приложение появилось в App Store и Google Play в августе 2026 г., обнаружили «Ведомости». В его описании говорится, что доставка отправлений возможна более чем в 3000 городов России, есть опция отслеживания курьера и пр. Впрочем, в «Магните» уточнили, что физические лица могут отправлять посылки друг другу в пределах одной локации. Но фактически услуга доступна более чем в 900 населенных пунктах присутствия сети. Представитель ритейлера добавляет, что междугородная доставка будет запущена в октябре. Сейчас данная модель тестируется.