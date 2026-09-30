«Азбука вкуса» выходит на рынок уходовой косметики

Представитель ритейлера также уточняет, что продукция разрабатывается самой компанией, но производится она на партнерских площадках. Каких именно, он не сказал, как и не раскрыл объем инвестиций в данное направление. Вложения в запуск подобной линейки могут составить несколько десятков миллионов рублей при размещении производства у подрядчика, подсчитал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его оценке, при контрактном производстве для старта потребуется 25–40 млн руб. Он уточняет, что эти деньги пойдут на разработку составов, дизайна упаковки и формирование товарного запаса.