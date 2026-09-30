«Азбука вкуса» выходит на рынок уходовой косметики

«Азбука вкуса» выходит на рынок уходовой косметикиПродажей такой продукции уже занимаются и другие продовольственные ритейлеры
Ритейлер «Азбука вкуса» начал производить уходовую косметику под собственной торговой маркой (СТМ) Easy Beauty. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, сейчас под этим брендом выпускается в общей сложности 10 позиций, включая гель для душа и жидкое мыло, однако в ближайшие месяцы линейка будет дополнена шампунями, парфюмированными антисептиками, кусковым мылом, дезодорантами, пенами, бомбочками для ванн и пр. В общей сложности речь идет о 28 категориях товаров, добавляет он. А в среднесрочной перспективе «Азбука вкуса» намерена запустить под данным торговым знаком еще и мужскую и детскую линейки, а также средства по уходу за полостью рта.
Представитель ритейлера также уточняет, что продукция разрабатывается самой компанией, но производится она на партнерских площадках. Каких именно, он не сказал, как и не раскрыл объем инвестиций в данное направление. Вложения в запуск подобной линейки могут составить несколько десятков миллионов рублей при размещении производства у подрядчика, подсчитал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его оценке, при контрактном производстве для старта потребуется 25–40 млн руб. Он уточняет, что эти деньги пойдут на разработку составов, дизайна упаковки и формирование товарного запаса.