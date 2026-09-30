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«Азбука вкуса» выходит на рынок уходовой косметики

Продажей такой продукции уже занимаются и другие продовольственные ритейлеры
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ритейлер «Азбука вкуса» начал производить уходовую косметику под собственной торговой маркой (СТМ) Easy Beauty. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, сейчас под этим брендом выпускается в общей сложности 10 позиций, включая гель для душа и жидкое мыло, однако в ближайшие месяцы линейка будет дополнена шампунями, парфюмированными антисептиками, кусковым мылом, дезодорантами, пенами, бомбочками для ванн и пр. В общей сложности речь идет о 28 категориях товаров, добавляет он. А в среднесрочной перспективе «Азбука вкуса» намерена запустить под данным торговым знаком еще и мужскую и детскую линейки, а также средства по уходу за полостью рта.

Представитель ритейлера также уточняет, что продукция разрабатывается самой компанией, но производится она на партнерских площадках. Каких именно, он не сказал, как и не раскрыл объем инвестиций в данное направление. Вложения в запуск подобной линейки могут составить несколько десятков миллионов рублей при размещении производства у подрядчика, подсчитал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его оценке, при контрактном производстве для старта потребуется 25–40 млн руб. Он уточняет, что эти деньги пойдут на разработку составов, дизайна упаковки и формирование товарного запаса.

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