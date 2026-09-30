Россия увеличила экспорт угля в Египет в первом полугодии в 2,6 раза

Экспорт угля из России в Египет в январе – июне 2026 г. увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателем первого полугодия прошлого года и достиг 1,3 млн т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». В обзоре отмечается, что российские поставщики успешно конкурируют на рынке этой страны с компаниями из США, предлагая египетским покупателям более выгодные цены. При этом российские компании получают более высокую прибыль, чем при поставках в Турцию, отмечают аналитики Argus.