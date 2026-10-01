Спрос на отдых в Анапе вырос на 50%Это связано с эффектом низкой базы прошлого года и открытием аэропортов
За девять месяцев 2026 г. Анапу посетили 3,3–3,5 млн туристов, подсчитала Ассоциация туроператоров России. По словам ее вице-президента Сергея Ромашкина, это на 50% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Он прогнозирует, что до конца года этот показатель достигнет 4,1–4,3 млн человек. При этом, как указывает эксперт, даже такой рост не позволит курорту вернуться к результатам 2024 г. Тогда город принял 5,5 млн гостей.
Об увеличении спроса на отдых в Анапе говорят и другие участники рынка. По данным Anex, число бронирований туров в январе – сентябре прибавило год к году 142%, абсолютные данные там не уточнили. Представитель сервиса «Островок» утверждает, что количество заказов отелей и апартаментов только за летние месяцы увеличилось на 37%. В итоге Анапа вошла в топ-20 наиболее популярных направлений для поездок по России, заняв 19-е место, отмечает собеседник «Ведомостей». У «Яндекс путешествий» рост по итогам января – сентября составил 25%, поделился представитель сервиса. По словам руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елены Шелеховой, общее число бронирований отелей в Анапе и Сочи у этой компании за год практически не изменилось. Правда, доля первого города в структуре всех внутрироссийских заказов выросла с 0,3 до 0,5%, тогда как у второго сохранилась на уровне 2%.