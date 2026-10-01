Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» в сентябре резко снизился

Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» в сентябре резко снизилсяВ октябре – декабре прокачка вернется на максимально возможный уровень, считают эксперты
Поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в сентябре 2026 г. сократились на 14% к показателю сентября прошлого года до 44,5 млн куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Согласно расчетам, с 1 по 29 сентября экспорт российского газа в ЕС составил 1,29 млрд куб. м. Если 30 сентября прокачка продолжится на уровне предыдущих дней (50–53 млн куб. м в сутки), то по итогам месяца объем экспорта составит около 1,34 млрд куб. м. Это на 13% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 17% меньше, чем в августе этого года.
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