Основатель «Клиники Фомина» завел «Розовую козу»Вместе с партнером он хочет открыть 100 ветклиник под таким брендом
Основатель и акционер «Клиники Фомина» Дмитрий Фомин займется ветеринарным бизнесом. Как инвестор он зашел в капитал нового юрлица «Розовая коза», на базе которого будут консолидированы активы сети из семи столичных ветклиник «ЗооПорт». Об этом «Ведомостям» рассказал сам Фомин и подтвердил основатель «ЗооПорта» Антон Куликов.
Ветклиники сети сменят название на «Розовую козу»: начавшийся ребрендинг будет завершен до марта 2027 г. В них продолжат лечить кошек, собак, грызунов, птиц, рептилий и других экзотических животных.
Сеть будет развивать Куликов с новой управленческой командой. Ему принадлежит 70% долей в уставном капитале зарегистрированного в июне ООО «Розовая коза», Фомину – 30%, по данным «СПАРК». Планируемый объем инвестиций Куликова и Фомина в проект составит порядка 1,5 млрд руб., сообщили совладельцы.
В 2026 г. партнеры откроют сразу две новые ветклиники в Москве, увеличив их суммарное число до девяти. Всего же, по словам Фомина, в течение 3-4 лет они хотят запустить 100 ветклиник. Из них 80 – в формате «у дома» (3-4 кабинета площадью 150 кв. м). Остальные 20 ветклиник большей площадью будут иметь операционные, реанимацию и круглосуточный стационар. «Вокруг 10-15 небольших сателлитов [ветклиник “у дома”] должна быть одна такая клиника [со стационаром]», – пояснил Фомин. «Розовая коза» будет работать в ценовых сегментах «Комфорт плюс» и «Бизнес». В 2027 г. компания рассчитывает выйти на годовую выручку в 1 млрд руб., сообщил Куликов.
О клиниках «ЗооПорт»
Вместе со снижением рождаемости происходит увеличение числа домашних животных, говорит Фомин. По данным Всероссийской переписи домашних животных 2023 г., россияне являлись хозяевами 49,2 млн котов (+13% к 2020 г.) и 25,5 млн собак (+7%). В городах-миллионниках на тот момент питомцев имели 46% домохозяйств, в Москве – 42%. В конце 2025 г. число домашних животных в России достигло 61 млн особей, оценивали аналитики «Ромир».
Совладельцы сети рассчитывают на продолжение роста числа питомцев, особенно в городах-миллионниках, и делают упор на развитие ветклиник в Москве и Московской области. При этом российский рынок ветеринарных услуг, по словам Фомина, не консолидирован. «Нет ни одного крупного игрока, который занимал бы долю хотя бы в 2-3%», – пояснил он.
BusinesStat оценивал общий объем рынка ветуслуг по итогам 2025 г. в 65 млрд руб., что на 19% превышает показатель 2024 г. Такую динамику аналитики объясняли ростом цен на услуги из-за удорожания расходных материалов, лекарств и вакцин. На Москву приходится 17% общих продаж российского рынка ветеринарных услуг, на Московскую область – 9%. Вместе с Санкт-Петербургом эти регионы формируют более 30% продаж отрасли, подсчитали аналитики BusinesStat. В январе-июле 2026 г. объем платных ветуслуг в стране, по данным Росстата, составил 42,2 млрд руб.
В течение трех лет рынок может достичь 90–100 млрд руб. при темпах роста 12–14% в год, считает генеральный директор аналитической компании Eqiva Дарья Шубина.
Потенциал роста рынка ветуслуг пока не исчерпан, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, россияне постепенно пересматривают отношение к животным: кошки и собаки воспринимаются уже не просто как питомцы, а как «функциональные дети». За счет этого растет внимание к их питанию, что стимулирует развитие рынка специализированных кормов. Опережающими темпами увеличиваются расходы на лечение, профилактику и анализы для питомцев, отметил Бурмистров.
Число животных, получающих ветеринарные услуги, в 2024 г. составляло 9,5 млн, а траты на одного – около 5 000 руб., следует из исследования «Тилтех капитал». При этом доля животных с проблемами и ожирением значительно выше в крупных городах, а также популярнее стерилизация.
С небольшими кабинетами формата «у дома» особых трудностей у бизнеса не возникало никогда, поэтому основной задачей сооснователей станет выстраивание цепочки маршрутизации пациентов из маленьких клиник в крупные медцентры, считает Бурмистров. Впрочем, нынешний уровень бренда и компетенций при наличии инвестора, по его мнению, позволяют реализовать озвученную стратегию развития клиник крупного формата.
Крупнейшие по выручке ветклиники
По словам гендиректора клиники «Белый Клык» Сергея Мендосы, главная проблема рынка ветеринарных услуг – дефицит квалифицированных ветврачей по всей стране, включая Москву и Московскую область. Несмотря на это, бизнес продолжает расти: в ближайшие три года «Белый Клык» планирует открыть в столице еще три крупных ветцентра. Мендоса считает, что сегодня у сети нет конкурентов, так как она специализируется на сложных случаях и узких ветеринарных направлениях. Как отметил Куликов, в планах «Розовой козы» – открытие клиники, где будут работать с особо сложными пациентами, которым необходима высокотехнологичная помощь. Сеть также займется дополнительной подготовкой кадров, созданием стандартов оказания ветпомощи и развитием доказательной ветеринарии, добавил он.
Планы по расширению сети до 100 точек гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова назвала оптимистичными. По ее словам, сегодня рынок ветуслуг нуждается в расширении за счет узких направлений лечения: ветеринарной дерматологии, стоматологии, невропатологии и т.д. Основной проблемой при этом становится отсутствие господдержки. В отличие от медицинских клиник, ветклиники не получают льготных кредитов на оборудование и вынуждены нести все расходы самостоятельно, добавила она.
«Ведомости» направили запросы в ветклиники Vetcity, Skolkovo.vet и Vet Union.