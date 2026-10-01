Основатель «Клиники Фомина» завел «Розовую козу»

В 2026 г. партнеры откроют сразу две новые ветклиники в Москве, увеличив их суммарное число до девяти. Всего же, по словам Фомина, в течение 3-4 лет они хотят запустить 100 ветклиник. Из них 80 – в формате «у дома» (3-4 кабинета площадью 150 кв. м). Остальные 20 ветклиник большей площадью будут иметь операционные, реанимацию и круглосуточный стационар. «Вокруг 10-15 небольших сателлитов [ветклиник “у дома”] должна быть одна такая клиника [со стационаром]», – пояснил Фомин. «Розовая коза» будет работать в ценовых сегментах «Комфорт плюс» и «Бизнес». В 2027 г. компания рассчитывает выйти на годовую выручку в 1 млрд руб., сообщил Куликов.