В топливно-энергетическом комплексе России за последние 30 лет произошли несколько реформ. В первый раз это случилось после развала СССР в 1990-х, а потом в начале 2000-х, когда электроэнергетика была радикально преобразована. Изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электроэнергии, появились новые компании – и порядка 200 энергосервисных предприятий, оказывающих научно-исследовательские и опытно-конструкторские, проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные, ремонтные, а также инжиниринговые услуги.