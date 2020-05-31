Рынок сервисных услуг в России в энергетическом секторе так и не сформировалсяКризисы и реформы вынуждали сервисные компании выживать и помешали развиваться
В топливно-энергетическом комплексе России за последние 30 лет произошли несколько реформ. В первый раз это случилось после развала СССР в 1990-х, а потом в начале 2000-х, когда электроэнергетика была радикально преобразована. Изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электроэнергии, появились новые компании – и порядка 200 энергосервисных предприятий, оказывающих научно-исследовательские и опытно-конструкторские, проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные, ремонтные, а также инжиниринговые услуги.
Развитие бизнеса этих специализированных компаний могло пойти по трем направлениям: специализация на оказании услуг конкретным энергообъектам, специализация на узком профиле деятельности, слияние и поглощение для формирования крупных универсальных компаний. Ремонтные услуги должны были оказывать как ремонтные компании, так и производители энергооборудования, инжиниринговые компании широкого профиля и другие участники ремонтного рынка. Но значительная часть ремонтных компаний оказалась аффилирована с производителями электроэнергии. Более мелкие компании выступали как независимые. Непрофильные строительство и ремонты остались внутри «Русгидро», «Росэнергоатома», «Газпром энергохолдинга», ФСК ЕЭС и др.