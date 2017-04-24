«Я не хотел проверять чьи-то цифры, я хотел создавать их сам»

Британец Джефф Дрэббл надеется на Трампа и его поддержку корпораций: сдающая в аренду промышленное оборудование Ashtead 90% выручки получает в США – почти $2,8 млрд в год

Если и есть в Великобритании бизнесмен, который искренне рад победе Дональда Трампа, так это гендиректор группы Ashtead Джефф Дрэббл. Американский президент обещал вложить $1 трлн в инфраструктурные проекты и отделиться стеной от Мексики. Ироничный заголовок The Sunday Times, приуроченный к выборам в США, гласил: «Строите стену? У нас есть фирма, готовая помочь!»

Ashtead Group plc. поставщик промышленного оборудования

Акционеры (данные Thomson Reuters): 96,5% акций в свободном обращении, крупнейшие инвесторы – Blackrock (5,87%), Abrams Bison Investments (5,04%).

Капитализация – 7,9 млрд фунтов стерлингов ($10,1 млрд).

Финансовые показатели (девять месяцев финансового года, завершившиеся 31 января 2017 г.):

выручка – 2,4 млрд фунтов ($3,1 млрд),

чистая прибыль – 380,8 млн фунтов ($497,2 млн).

Специализируется на предоставлении в аренду строительного и промышленного оборудования. Работает в США, Великобритании и Канаде.

Ashtead сдает в аренду спецтехнику и промышленное оборудование. В Великобритании она работает через «дочку» A-Plant, в США – через Sunbelt, которая является крупнейшим арендодателем техники для строительных компаний США. А материнской Ashtead операции в Америке приносят 90% выручки, отмечает FT. С момента выборов в ноябре прошлого года ее акции подорожали где-то на треть – спасибо надеждам инвесторов на трампономику.

Дрэббла такие результаты не удивляют. За подсчетом голосов он следил из отеля в Майами вместе с приближенными сотрудниками, пишет The Sunday Times. Когда стало ясно, что Хилари Клинтон проигрывает, Дрэббл не смог скрыть радости: «Трамп – это хорошо для нас!» Планы Трампа уменьшить налогообложение корпораций принесут «огромную выгоду», потирал руки Дрэббл в эфире Sky news. Протекционистские планы Трампа его не смущают: «Исходя из величины нашего местного технического парка мы можем считаться американским бизнесом».

Uber для застройщика

Но 57-летний Дрэббл надеется не только на американского президента. В мире меняется отношение к владению, использованию и обслуживанию вещей, объясняет он FT. На первый взгляд огромные самосвалы и дизельные электрогенераторы – вещи, весьма далекие от входящей в моду экономики совместного потребления (sharing economy), к которой относятся Uber или Airbnb. Но идея, что лучше получать в распоряжение вещь, когда она нужна, нежели владеть простаивающим оборудованием, оказалась популярной и у компаний, констатирует Дрэббл: «Люди больше не хотят владеть вещами. Они будут брать их в собственность, если это окажется самым дешевым и надежным способом». Ashtead предлагает во временное пользование очень разное оборудование – от средств термической обработки одежды и постельных принадлежностей для борьбы с клопами до бетономешалок и инерционных глайдеров, которые, используя морские волны, могут годами в автономном плавании исследовать океан, чтобы собирать информацию для нефтяных компаний.

«Наши клиенты немного похожи на меня, когда я еду кататься на горных лыжах на выходные [беру их напрокат] <...> Заставлять лыжи простаивать в гараже 51 неделю в год не имеет смысла», – приводит Дрэббл простейшую аналогию. Но можно провести аналогию и дальше. Для компании по аренде главное – закупить эти лыжи в правильный момент. Ведь придется влезать в кредиты – а вдруг зима выдастся малоснежная?