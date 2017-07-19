«Хотим, чтобы акции Rio Tinto торговались с премией»

Жан-Себастьян Жак после года работы гендиректором Rio Tinto хочет повторить успех 1990-х и снова сделать ее ведущей горнодобывающей компанией мира

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Жан-Себастьян Жак, гендиректор Rio Tinto Toby Melville / REUTERS

Прошло чуть больше года, как Жан-Себастьян Жак принял бразды правления Rio Tinto. 45-летний генеральный директор родом из Франции осознает, как много еще предстоит сделать, чтобы восстановить доверие инвесторов к горнодобывающей промышленности. За годы расточительных трат и дорогостоящих сделок индустрия заработала огромные долги и репутацию плохого распорядителя акционерным капиталом.

Rio Tinto Group Горнодобывающая компания

Крупнейшие акционеры (доля голосующих акций, данные компании на 17 февраля 2017 г.):

частная компания Shining Prospect Pte. (13,1%), почти все остальные акции – в свободном обращении.

Капитализация (LSE) – 64 млрд фунтов стерлингов ($83,5 млрд).

Финансовые показатели (2016 г.):

выручка – $33,8 млрд,

чистая прибыль – $4,8 млрд.



... Основана в 1873 г. Объединяет две операционные компании –Rio Tinto Plc и Rio Tinto Limited. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона.

Но Жак весь прошлый год занимался укреплением отношений с инвесторами: он не тратился на рост, налегая на производство, а сосредоточился на стоимости компании. Под его руководством Rio Tinto продолжила сокращать долг, объявила о выплате дивидендов в $3,6 млрд и продала бо́льшую часть угольного бизнеса. Стоимость ее акций выросла почти на 50% за последние 12 месяцев, и впервые в истории компании за целый год не было зафиксировано ни одного смертельного случая на производстве.

Но Жак амбициозен и удовлетворения не испытывает. Он хочет, чтобы Rio стала самой завидной добывающей компанией в мире, как это уже было в конце 1990-х под руководством Боба Уилсона и Боба Адамса. Эти двое превратили Rio из разрозненного конгломерата в ведущего добытчика полезных ископаемых, который неустанно заботился об уровне доходности для акционеров.

«Когда два Боба руководили компанией, акции Rio торговались с премией в 20–25% по мультипликатору [P/E – отношение капитализации к прибыли] по сравнению с конкурентами. Мы хотим, чтобы наш мультипликатор сегодня снова стал выше, чем у них. Не знаю, какой точно, но хотим, чтобы акции торговались с премией», – ностальгирует Жак во время интервью в своем лондонском офисе.

Добиться этого не так просто. Инвесторы до сих пор с опаской относятся к горной промышленности, которой не удалось добиться устойчивой доходности капитала во время спровоцированного Китаем бума цен на сырье – после того как они потратили миллиарды фунтов на неуместные сделки и чрезмерно амбициозные проекты.

Rio погрязла в этой истории больше многих конкурентов, выплатив почти $40 млрд в 2007 г. за канадского производителя алюминия Alcan. Сделка чуть было не утопила компанию, которая была вынуждена бороться с огромным долговым бременем.