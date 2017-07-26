«Серьезные компании скорее закроют бизнес, чем дадут взятку»

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Филипп Пегорье, президент Alstom в России Сергей Портер / Ведомости

Главными достижениями в России французского Alstom были поставки высокоскоростных поездов Allegro, следующих из Санкт-Петербурга в Хельсинки на скорости до 220 км/ч, а также поставки энергетических блоков для «Мосэнерго». В 2014 г. Alstom продал General Electric энергетический бизнес, приносивший почти 75% дохода, и сделал ставку на транспортную отрасль. В России основным проектом стало СП с «Трансмашхолдингом»: разработка и выпуск магистрального пассажирского электровоза, сейчас самого мощного в стране, РЖД заказала сразу 200 таких локомотивов.

Alstom SA Машиностроительный концерн

Акционеры (данные Bloomberg): правительство Франции (19,9%), французская строительная компания Bouygues (8,3%), в свободном обращении 70,3%.

Капитализация – 6,8 млрд евро.

Финансовые показатели (финансовый год, закончившийся 31 марта 2017 г.):

выручка – 7,3 млрд евро,

чистая прибыль – 289 млн евро.

Портфель заказов (на 31 марта 2017 г.) – 34,8 млрд евро.



Специализируется на производстве железнодорожного транспорта. Компания со штаб-квартирой во Франции работает более чем в 60 странах. Представительство в Москве было открыто в 1975 г. Владеет 33% «Трансмашхолдинга».

Соглашение о партнерстве Alstom и «Трансмашхолдинг» подписали в 2009 г., а в 2011 г. российское подразделение французской компании возглавил Филипп Пегорье. Его избрание на пост председателя правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России в 2014 г. совпало по времени с введением антироссийских санкций. Пегорье дал тогда не один десяток интервью, заявляя, что санкции повредят европейской экономике. Будучи поклонником сильной власти в России, он тем не менее имеет к ней немало претензий – в частности, хочет больше предсказуемости и меньше коррупции. Сейчас Пегорье председательствует в комитете по машиностроению и инжинирингу АЕБ. Ему помогает отличное знание российских реалий, с которыми он впервые познакомился еще в советское время. Он очевидец перестройки, правления Горбачева и Ельцина. Русский язык Пегорье начал учить раньше английского, еще в детстве, и интервью «Ведомостям» дает по-русски.

– Alstom – акционер «Трансмашхолдинга». В чем взаимные выгоды партнерства?

– Семь лет назад мы приобрели 25% «Трансмашхолдинга». Затем, в конце 2015 г., доля нашего участия выросла до 33%. Это было стратегическим решением, ведь мы стремились к локализации производства в России. Нам нужен был партнер – и им стал «Трансмашхолдинг». Наш общий успех – в дополнении друг друга. До партнерства с «Трансмашхолдингом» у Alstom не было собственных заводов ни в России, ни в СНГ. Выход на этот рынок осложнялся для нас не только переходом на более широкую колею 1520 мм, но и другими законодательными нормами. Для «Трансмашхолдинга» тоже есть выгода – до нашего появления в России завод производил подвижной состав только для железных дорог и метрополитена, теперь холдинг занимается и поставками трамваев.

Наше сотрудничество позволяет нам координироваться в зарубежных сделках. Мы производим более дорогую технику, «Трансмашхолдинг» – более дешевую. В зависимости от потребности клиента есть возможность поставки и от Alstom, и от «Трансмашхолдинга». Это гибкость. Например, в Иран поставлять комплектующие и железнодорожную технику выгоднее через Россию.

– Не мешает ли это на международном рынке? Нет конкуренции?