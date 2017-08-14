«Мы не собираемся продвигать ГМО в России»

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Эрик Фирвальд, гендиректор Syngenta Евгений Разумный / Агроинвестор

Швейцарский производитель семян и средств защиты растений - компания Syngenta получила нового владельца. Китайская государственная химическая корпорация ChemChina купила компанию за $43 млрд. О переговорах стало известно в феврале прошлого года, причем китайская сторона сразу была готова заплатить за акции Syngenta на 20% больше котировок. Гендиректор Syngenta Эрик Фирвальд заступил на пост в июне 2016 г., после этого сделка была завершена через год с небольшим. Он очень доволен инвестором и его планами развития бизнеса. Самое главное для Фирвальда, что ChemChina, во-первых, мыслит вдолгую, на десятки лет вперед; во-вторых, понимает, как важны научные исследования и разработки, и готова вкладывать миллионы долларов, не ожидая немедленной отдачи.

Сделка стала для Китая крупнейшим в истории иностранным поглощением и приведет к созданию корпорации с капитализацией более $100 млрд и самым большим в мире бизнесом в сфере сельскохозяйственной химии.

Фирвальд говорит, что компания намерена расширять бизнес в России, где пока располагает только контрактными мощностями. Кирово-чепецкий «Агрохимикат» занят формуляцией средств защиты растений из исходных компонентов, а несколько отечественных агрохозяйств выращивают семена, которые затем подрабатываются по технологии Syngenta на партнерских предприятиях в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, Белгородской области. Появление нового инвестора лишний раз заставило задуматься о возможности построить собственное предприятие. Фирвальд уверен, что китайцы готовы увеличить импорт от российских аграриев, а значит, будет востребована и дополнительная продукция Syngenta.

– После покупки компании китайской корпорацией ChemChina стала ли Syngenta китайской?

– Syngenta остается Syngenta – менеджмент, сотрудники, культура – и будет и впредь находиться в Швейцарии, с основными производственными и научно-исследовательскими площадками в Европе. Наша компания является международной. Это не слияние, а изменение доли владения акциями. В лице ChemChina мы получили стабильного нового акционера, который разделяет наше долгосрочное видение. Смысл сделки состоит не в синергии, а в росте. Мы продолжим инвестировать в бизнес и в научные исследования. Сделка с ChemChina позволит нам еще сильнее расширить возможности в области исследований и разработок, а также развить инновационные и бизнес-возможности – китайцы купили Syngenta, потому что хотят обеспечить безопасность продуктов питания и продовольственную безопасность в целом по всему миру.

Самыми важными странами для сельского хозяйства в мире являются США, Бразилия, Россия и Канада. Китай в скором времени займет одно из лидирующих, наиболее важных мест.

Китайцы хотят, чтобы мы использовали лучшие технологии в таких странах, как Россия. Благодаря чему Россия сможет преуспеть в сельском хозяйстве и экспорте в Китай.