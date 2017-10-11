«Нелегально торговать сигаретами выгодно»

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Никандро Дюранте, управляющий директор British American Tobacco Максим Стулов / Ведомости

Никандро Дюранте — нетипичный руководитель одной из крупнейших в мире табачных компаний. Он никогда не курил обычные сигареты, играл за бразильский футбольный клуб Corinthians и до сих пор бегает марафоны. Дюранте стал первым не британским директором BAT в 2011 г., когда табачную индустрию накрыл очередной виток ужесточения законодательства — в Австралии ввели обезличенную упаковку для всех сигарет. Правительства разных стран продолжают наступления на табакокурение, увеличивая акцизы и вводя новые ограничения, не остается в стороне и Россия. Число курильщиков снижается, и тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2025 г. в мире, несмотря на всю пропаганду здорового образа жизни, будет оставаться около 1 млрд курильщиков. О том, как развивается бизнес BAT в этих условиях, Дюранте рассказал «Ведомостям».

– В августе 2017 г. закрылась сделка по слиянию BAT с Reynolds American. Ранее вы говорили, что цель сделки – стать публичной табачной компанией номер один в мире. Но капитализация BAT по-прежнему ниже, чем у Philip Morris. Что будете делать дальше?

– Мы говорили, что хотим стать крупнейшей в мире компанией по обороту и прибыли. Рыночную капитализацию контролировать невозможно – она увеличивается и снижается в зависимости от рыночной конъюнктуры. Быть крупнейшей в мире компанией не так уж важно. Мы приобрели Reynolds American, чтобы стать по-настоящему глобальным производителем, что невозможно без присутствия на рынке США, Индии и Китая. В Индии нам принадлежит 30% Indian Tobacco Company – крупнейшего производителя на местном рынке. В Китае у нас совместное предприятие с правительством Китая.

Мы хотели расширить присутствие в США и приобрести 100% акций американской компании. Нам нужен рост на рынке продукции нового поколения, а половина мирового рынка [этой продукции] приходится на США – всего на одну страну. Reynolds American – лидер на рынке продукции нового поколения в США. У них замечательный портфель вейпинг- и нагреваемой табачной продукции. Мы сможем продавать свою продукцию примерно в половине стран мира, а продукцию Reynolds American – в другой половине. Некоторые наши бренды могут стать глобальными. Объединение двух компаний приведет к созданию мощного портфеля брендов традиционной табачной продукции и продукции нового поколения. В США права на Kent и Pall Mall принадлежали Reynolds American, а права на Newport, которая важна для американского рынка, принадлежали BAT.

Продукция нового поколения

– Трудно ли руководить компанией, продукцию которой не можете попробовать?

– Я курю сигары и практикую вейпинг, иногда пробую новую продукцию. Нет никакой проблемы в том, что я не курю [сигареты]. Число курящих сотрудников в BAT примерно такое же, как в других отраслях. У нас многие не курят.