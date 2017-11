«У пациентов с ВИЧ нормальная продолжительность жизни»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Исполнительный председатель совета директоров Gilead Sciences Джон Мартин Tony Avelar / Bloomberg

Если 20 таблеток, что входят в курс лечения ВИЧ, соединить в одну, это спасет миллионы жизней по чисто психологическим причинам. Люди часто или забывают принять лекарство, или пренебрегают необходимостью пить все – сколько прописано, объясняет исполнительный председатель совета директоров Gilead Sciences Джон Мартин.

Из рассказа Мартина следует, что больные из развитых стран вынуждены спонсировать лечение третьего мира, а $1000 за одну таблетку – вполне разумная цена.

Gilead Sciences Inc. Фармацевтическая компания

Акционеры (данные Bloomberg): 99,3% акций в свободном обращении, крупнейшие инвесторы – Blackrock (8,05%), Vanguard Group (7,11%), State Street Corp. (4,46%).

Капитализация – $ 95,4 млрд.

Финансовые показатели (девять месяцев 2017 г.):

выручка – $20,6 млрд,

чистая прибыль – $8,5 млрд.

Основана в 1987 г. в США, работает более чем в 30 странах. Специализируется на исследованиях и разработке препаратов против ВИЧ и СПИДа.

«Нам нечего извиняться за высокие прибыли – это все пока не истек срок действия наших патентов», – говорит человек, сидящий в самом аскетичном офисе руководителя корпорации из всех, в которых я когда-либо бывал. На стенах практически пусто. Хозяин кабинета – Мартин объясняет: это потому, что он въехал сюда только в начале лета. Хотя, мне кажется, времени было достаточно, чтобы повесить на стену картину-другую. Похоже, что Мартин, 66-летний инженер-химик на высоком посту и типичный представитель Среднего Запада, просто не любитель украшений. Зато он буквально светится при возможности поговорить о лекарствах, которые выпускает его компания. Ах, да – еще он делает большие деньги.

Сейчас Gilead Sciences готова зарабатывать еще больше, но и дать тысячам людей поразительный шанс прожить дольше. В середине октября Управление по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами США (FDA) одобрило препарат Yescarta – первый химерный антигенный рецептор Т-лимфоцитов, помогающий при некоторых типах лимфомы. По словам Мартина, это революционная технология («персонализированная генетически модифицированная клеточная терапия»), а возможность использовать иммунную систему – один из самых важных прорывов в лечении рака за несколько десятилетий. Он цитирует Норберта Бишофбергера, директора по исследованиям и развитию Gilead Sciences, который любит повторять, что «у нас всех внутри сидит рак», но некоторые теряют контроль над иммунитетом – и тогда рак вырывается на волю. Рак, продолжает Мартин, «убивает иммунитет, так что ваш организм не может бороться с болезнью». Теперь наука может мобилизовать для борьбы с раком собственные клетки человека.

Каталожная цена на курс Yescarta – $373 000, и пока никто не высказался о дороговизне препарата.

Передовые разработки в России Препарат для лечения рака матки Virexxa получил в США статус орфанного (дословно «сиротского», т. е. предназначенного для лечения заболеваний, которым болеет небольшое число пациентов), сообщал в 2013 г. петербургский производитель и разработчик лекарства «Фармсинтез». На сайте ClinicalTrials.gov говорится, что исследование препарата продолжается. Такой же статус в 2017 г. присвоен препарату для лечения хронического миелоидного лейкоза, его разработчик – резидент «Сколково» «Фарм фьюжн». На фото: завод «Р-фарм» в Ярославле «Р-фарм» в 2015 г. получил разрешение FDA на проведение клинических испытаний своего препарата, сообщала компания, не называя препарат. Это дает «Р-фарму» возможность в будущем зарегистрировать и продавать лекарство, все права на которое принадлежат компании, в США. Россия не интегрирована в фармацевтический мир, сетовал в 2012 г. Игорь Крылов, занимавший тогда пост гендиректора крупнейшего российского производителя лекарств – «Фармстандарта». Аципол имеет патент в Великобритании и Франции, но, чтобы его там зарегистрировать, придется снова провести все исследования, говорил он.

С лекарством от гепатита С Sofosbuvir, получившим разрешение FDA в 2013 г. (Gilead Sciences продает его под брендом Sovaldi), было иначе. Двенадцатинедельный курс по одной таблетке в день стоил $84 000. Компанию немедленно бурно осудили за «чудовищно дорогие» таблетки – по $1000 за штуку. Не помогло даже то, что у Sovaldi нет серьезных побочных эффектов, как у других лекарств от гепатита С, и что он дешевле аналогов, если взять стоимость всего курса.

«Sovaldi оказался ударом по кошелькам, – говорит Мартин, который в те времена был гендиректором Gilead Sciences. – Было огромное количество людей с гепатитом С, которым немедленно нужно было лекарство. Поколение беби-бумеров становилось старше, они лечились принятым тогда интерфероном и мучились. Он не помогал». Понятно, что они набросились на Sovaldi, особенно если учесть, что гепатологи заранее всех обнадежили. «Обычно, когда запускаешь новое лекарство, в первый год появляется определенное количество пациентов, на второй оно удваивается, на третий их еще больше. В случае с гепатитом С все было наоборот. В первый год – максимум, потом пациентов было все меньше». Это увеличило нагрузку на бюджеты страховых компаний, которую им трудно было предвидеть, рассказывает Мартин.

Я интересуюсь у Мартина, почему Big Pharma (название, излюбленное СМИ, но не пользующееся популярностью у самих компаний) вызывает столько гнева при общественном обсуждении. «Широкая общественность видит, сколько денег тратится на здравоохранение, и полагает, что львиная доля достается производителям лекарств, – объясняет он. – В реальности на них приходится относительно скромная доля расходов». Но так как американская система здравоохранения весьма запутанна, «обычному человеку практически невозможно проанализировать различные факторы, влияющие на стоимость лечения». Как наиболее прозрачная статья расходов, лекарства оказались самой удобной целью для критики.

Мартин говорит и о другом вызове, стоящем перед фармпроизводителями: как донести информацию о «жизненном цикле [или процедуре внедрения] фармацевтических инноваций». Люди обычно узнают о новых лекарствах после того, как получено одобрение регулятора. Поэтому «споры, естественно, идут в основном по поводу клинических результатов и стоимости. Но сертификация – это кульминационный момент многих лет кропотливой работы десятков, а порой и сотен ученых, и в этой работе тупиковых направлений не меньше, чем прорывов. Огромные инвестиции делаются без гарантии отдачи». Если бы люди имели представление об этой работе, «мы бы нашли больше понимания относительно стоимости лекарства», уверен Мартин.

Разработка новых лекарств «экстраординарно дорога», настаивает Мартин. По его словам, большинство продуктов оказываются провальными, «а когда патент получен, нужно еще кое-что». Патент он сравнивает с лицензией на продолжение инноваций. Часто лекарства дороги, потому что в стоимость включена прибыль: деньги, вернувшиеся в компанию, дают возможность продолжать инновацию.

Во многих негативных отзывах о каталожной цене Sovaldi в США не упоминается программа доступности Gilead Sciences для десятков бедных стран. В первую очередь это проект в Египте, где 10% населения – а это целых 9 млн человек – Астрадают хроническим гепатитом С. По некоторым данным, половина мужчин старше 50 лет в дельте Нила – носители вируса. Это результат использования нестерильных игл для шприцев во времена борьбы с шистосомозом, или улиточной лихорадкой (тропическое паразитарное заболевание. – «Ведомости»), продолжавшейся с 1950-х по 1980-е гг.

Двенадцатинедельный курс Sofosbuvir от гепатита С египетскому правительству обходится в $900, а оно раздает таблетки даром. Gilead Sciences также разрешила ряду индийских и египетских компаний изготавливать и продавать таблетки по лицензии за скромные роялти. У Египта довольно эффективная система здравоохранения, которая делает страну надежным партнером.

Возможно, из-за этих международных субсидий Дональд Трамп в середине октября неожиданно раскритиковал фармацевтические компании. «Цены на рецептурные препараты вышли из-под контроля, – сказал он. – Точно такое же лекарство того же производителя [продается за рубежом] за крохи от того, что мы платим в этой стране». Трамп сделал вывод, что фармацевтам все сходит с рук (игра слов, по-английски фраза звучит are getting away with murder – дословно: избегают ответственности за убийство. – «Ведомости»), – любопытный способ дать характеристику занятию, спасающему жизни.