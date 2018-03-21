У «Мечела» не осталось никакого аппетита к риску

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Гендиректор «Мечела» Олег Коржов Максим Стулов / Ведомости

«Мечел» в 2014–2016 гг. стоял на грани банкротства: ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк требовали конвертировать $9,16 млрд долга компании в акции, а также отстранить основного акционера Игоря Зюзина и его команду от управления. Все это происходило на фоне драматического обрушения цен на уголь и падения капитализации самого «Мечела», на который работало тогда более 71 000 человек в нескольких моногородах. В августе 2014 г. проблема с долгами достигла апогея, тогда «Ведомости» поспорили с гендиректором «Мечела» Олегом Коржовым на фисташковое мороженое, выживет ли компания. Она выжила, и перед интервью журналисты «Ведомостей» отдали долг.

– Скоро 15-летие «Мечела». Как будете отмечать?

– В Москве. В основном будут представители наших предприятий – будет делегация от каждого. Зовем тех, кто принимал участие в создании компании, кто эти 15 лет был с нами и кто сейчас работает. Несмотря на, как всегда, тяжелое финансовое положение компании, мы все-таки нашли возможность и средства для того, чтобы эту дату отметить.

Олег Коржов гендиректор «Мечела» Родился в 1970 г. в Нижнем Тагиле. Окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, получил дополнительное образование в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат экономических наук

1993 начал карьеру на Нижнетагильском металлургическом комбинате имени В. И. Ленина (НТМК)

1995 заместитель гендиректора по экономике и финансам, а с 1997 г. исполнительный директор «Никомремстроя» («дочка» НТМК)

1998 замначальника, затем начальник экономического управления, с 2003 г. – директор по финансам и экономике НТМК

2005 возглавил планово-экономический департамент ОАО «Мечел» (с 2006 по 2008 г. – в ООО «УК Мечел»)

2008 с июля заместитель гендиректора по экономике и финансам УК «Мечел»

2009 вице-президент по бизнес-планированию и анализу «Мечела», с 2011 г. – старший вице-президент по экономике и развитию бизнеса

2014 назначен гендиректором ПАО «Мечел»

– К круглой дате вам удалось реструктурировать последний крупный долг – синдицированный кредит на $1 млрд перед пулом иностранных банков. Это сложно было? Переговоры шли, похоже, даже дольше, чем с госбанками.

– Мы изначально говорили, что реструктурируем синдикат только после того, как договоримся с российскими банками. Переговоры о реструктуризации были очень сложными, потому что с одним-то банком договориться сложно, а когда в пуле большое число банков, у каждого свои цели, задачи, свое понимание выхода из этой ситуации. Переговоры шли почти год. Но нам удалось, как и с госбанками, объяснить свою позицию, свою логику. И мы в конце декабря подписали term sheet с синдикатом, где оговорили основные условия реструктуризации. Сейчас завершаем согласование кредитной документации. Планируем, что в апреле-мае закончим. Когда подписывали term sheet, мы пообещали полностью выполнять наши финансовые обязательства по обслуживанию долга, чего мы не делали в полном объеме до того, как согласовали условия реструктуризации, и с тех пор исправно платим. Я думаю, что вопросов со стороны синдиката к нам больше нет.

– Тот факт, что ВТБ выкупил значительную долю вашего долга по этим кредитам, облегчило ведение переговоров?

– Мне сложно говорить о выкупе долгов ВТБ – это их внутренние дела. Я знаю только из СМИ: читал заявления ВТБ о том, что они осуществляют выкуп нашего долга. Но сколько они купили, в каких пропорциях, я не знаю. Наверное, в чем-то переговорный процесс стал полегче, но вот так, чтобы как гора с плеч, – так я сказать не могу. Все равно позиция некоторых банков была агрессивная.

– Позиция ING?

– В первую очередь да, ING.

– А что их не устраивало?

– У нас не совпадали взгляды на некоторые условия реструктуризации.

– У «Мечела» есть еще один кредит, на $500 млн. Когда он будет реструктурирован?

– После согласования реструктуризации синдиката мы приступили к обсуждению условий ECA-кредита (финансирование под гарантии экспортных кредитных агентств. – «Ведомости»). Мы уже вступили в активную фазу переговоров о реструктуризации этого кредита. Планируем, что до конца года закончим этот процесс. Может быть, получится быстрее.

– Таким образом, в конце года, если вы закончите реструктуризацию, у компании будет два года, когда она будет платить только проценты, но еще не тело долга. При текущих ценах на уголь и сталь хватит «Мечелу» этих двух лет, чтобы подготовиться к исполнению обязательств?

ПАО «Мечел» горно-металлургическая компания

Акционеры (данные компании на декабрь 2017 г., доля голосующих акций): Игорь Зюзин с членами семьи (50,1%), остальное в свободном обращении.

Капитализация (Мосбиржа) – 77,2 млрд руб.

Финансовые показатели (МСФО, девять месяцев 2017 г.):

выручка – 222,8 млрд руб.,

чистая прибыль (за вычетом доли меньшинства) – 11,1 млрд руб.

Операционные показатели (девять месяцев 2017 г.):

добыча угля – 15,7 млн т,

производство стали – 3,2 млн т,

чугуна – 3,1 млн т.

– Сложно забегать вперед, но у нас есть точки роста, на которые мы рассчитываем, их ресурс еще не до конца использован – это универсальный рельсобалочный стан и Эльга (Эльгинское месторождение с запасами 2,2 млрд т коксующегося угля в Якутии. – «Ведомости»). Мы очень надеемся на эти проекты, надеемся, что конъюнктура продолжит улучшаться. Но, безусловно, чтобы начать погашать тело кредита в 2020 г., тут нужны кардинальные изменения. Мы говорили, что отношение чистого долга к EBITDA примерно на уровне 5–6 – это для нас более или менее комфортная ситуация, наша задача – к 2020 г. приблизиться примерно к 4, и это даст нам возможность реструктурировать кредиты. Я допускаю, что к 2020 г., если не будет благоприятной конъюнктуры рынка, мы будем вынуждены вернуться к вопросу о реструктурировании долга еще раз. Мы можем рассмотреть возможность выпуска евробондов, облигаций, использовать другие финансовые инструменты. Посмотрим, как будет складываться ситуация, хотя, конечно, у нас огромное желание закончить эту эпопею, погасить все долги перед банками и начать жить по-другому.

«Ведомости» проспорили торт-мороженое гендиректору «Мечела»

– Что в процессе реструктуризации было для вас самым сложным?

– Как сказал великий Остап Бендер, согласие есть продукт непротивления сторон. Вот самое сложное было как раз найти это непротивление сторон. Позиции были диаметрально противоположные, у нас задача была объяснить банкам, что у компании есть точки роста, есть понимание того, куда наш бизнес будет идти дальше, чтобы банки в это поверили. Было определенное недоверие к компании, но мы объясняли, почему мы в этой ситуации находимся и почему считаем, что компания может из нее выйти. Самое сложное было убедить их в этом, а после – согласовать условия реструктуризации. Очень важно в переговорах слышать и быть услышанным. К счастью, по ту сторону стола сидели логичные, здравомыслящие люди, и мы совместно нашли варианты, как реструктурировать наши долги на взаимовыгодных условиях. Но, конечно, мы почти год не выходили из переговоров, мы встречались почти каждый день со всеми банками, по нескольку часов разговаривали, объясняли, доказывали, спорили, говорили, почему мы не можем на других условиях, почему именно так, показывали модели, убеждали.

– Насколько акционер [Игорь Зюзин] был погружен в этот процесс?

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