«Многие иностранные биржи нам завидуют»

Президент Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников рассказывает, что нужно для либерализации рынка газа и что снижает конкурентоспособность российской нефти

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Алексей Рыбников, президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Ярослав Чингаев / Для Ведомостей

На то, чтобы научить крупный бизнес пользоваться не только административным ресурсом, но и рыночными инструментами, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) потребовалось почти 10 лет, юбилей она отмечает в сентябре. Но уже сейчас годовой оборот торгов на площадке превысил 760 млрд руб., а 20% всех нефтепродуктов на внутреннем рынке реализуется именно через нее.

Алексей Рыбников возглавил биржу в 2011 г. В 2016 г. в интервью «Ведомостям» он объявил главной задачей года начало торгов фьючерсами на Urals, а в этом году рассуждает об открывающейся теперь возможности создать на их базе альтернативный Brent и WTI нефтяной бенчмарк.

Он рассчитывает вывести из теневого сектора торговлю лесом и оценивает перспективы либерализации как внутреннего рынка газа, так и экспорта. Вот только для полноценного развития конкурентного рынка уже начавшуюся трансформацию сознания нужно подкреплять соответствующими изменениями в законодательстве. А они пока запаздывают.

– Удалось ли достичь целей, которые ставились 10 лет назад, на старте?

– Главное, что удалось сделать, – создать рыночные механизмы ценообразования, прежде всего – на энергетических рынках. Наши цены, наши индикаторы на сегодняшний день – это де-факто признанный всеми стандарт, бенчмарк для внутреннего российского рынка нефтепродуктов. Торги природным газом, которые стартовали 3,5 года назад, дали основу для рыночного ценообразования и для этого товара.

Мы идем в новые отрасли – лес, минудобрения, уголь, другие товары, используя тот опыт, который получили на рынках углеводородов. Активно занимаемся тематикой, связанной со срочным рынком, ведь именно финансовый рынок и его механизмы дают гораздо большие возможности в плане ценообразования и хеджирования рисков.

Каждая пятая тонна нефтепродуктов, которая поставляется на внутренний рынок Российской Федерации, проходит через СПбМТСБ. По результатам 2017 г. объем торгов составил 18,7 млн т. Это много. Когда мы нашим западным коллегам говорим, сколько через нас проходит как через физическую площадку – для них это большие цифры. По газу также хорошие показатели – 20,3 млрд куб. м по итогам предыдущего года.

Отметил бы отдельно систему регистрации на бирже внебиржевых сделок – это уникальное преимущество, реализованное на российском рынке. Постановление правительства предусматривает, что если группа [компаний] производит или реализует определенные виды товаров в заданном объеме (нефтепродукты – более 100 000 т, сырая нефть или уголь – свыше 1 млн т), то все компании группы независимо от того, являются ли они производителями, обязаны регистрировать на бирже внебиржевые договоры.

Мы научились агрегировать эти базовые, «сырые» данные, создали методики, строим на этой основе индексы, которые используются и рынком, и регуляторами, транслируются в СМИ. Через эту систему – биржевые сделки плюс система регистрации внебиржевых сделок – видны практически все объемы производства и поставок, причем с ценами как для внутреннего рынка, так и для основных направлений экспорта.

Это механизм, которого в мире больше ни у кого нет, и это, безусловно, достижение российской экономики, потому что дает возможность построить прозрачную систему ценообразования, основанную на информации о реально заключенных сделках. Это не догадки, не предположения, не «бид-офферы» (спрос-предложение), как говорят трейдеры. Многие иностранные биржи и регуляторы нам завидуют. Объективно получилась очень сильная система.

– Акционеры биржи – нефтяные компании. Как вы считаете, это плюс или минус для развития компании? Могут ли они вмешиваться в торги, каким-то образом продвигать свои интересы?

– ВИНК и «Транснефть» – наши акционеры, клиенты и партнеры. Мы взаимодействуем по многим направлениям, в том числе по корпоративной линии – на уровне руководителей компаний, в наших органах управления (совете директоров, контрольных органах и т. д.). Акционеры занимают достаточно активную позицию. По многим вопросам, которые мы обсуждаем, бывают жаркие дискуссии. Однако доступа к конфиденциальной коммерческой информации, информации о сторонах сделок, информации, влияющей на ход торгов, они не имеют.

– Несколько лет назад обсуждалась идея объединения трех нефтепродуктовых бирж для создания единой биржевой площадки. Фактически так и получилось – сегодня подавляющая доля торгов у вас. Как считаете, это правильно?

– Я считаю, что концентрация объемов и рост ликвидности торгов дают большой положительный эффект. Этого можно достичь разными способами. К тому же из практики известно, что конкуренция на рынке биржевых услуг часто происходит за счет снижения требований к участникам торгов, к качеству обеспечения операций, поскольку для привлечения клиентов, к сожалению, слишком велик соблазн поступиться некоторыми незыблемыми принципами организации биржевой торговли. Поэтому к вопросу конкуренции между биржами надо подходить аккуратно.