«Мы не против прихода новых партнеров в «Северный поток – 2»
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Engie – единственная французская компания, которая участвует в обоих трубопроводных проектах «Газпрома» на Балтике. Акционер первого «Северного потока» (9,9%), Engie не отказалась от участия в строительстве второго газопровода даже на фоне общего ухудшения отношений между Россией и ЕС.
Пока две страны обсуждали санкции «за Крым» и разрыв контрактов на «Мистрали», Engie и «Газпром» договаривались об условиях участия французов в «Северном потоке – 2». Соглашение о финансировании проекта с Engie и еще четырьмя европейскими компаниями российский концерн подписал весной 2017 г. И пока Еврокомиссия продолжает обсуждать растущую зависимость Европы от российского газа, Engie уже предоставила Nord Stream 2 AG 298 млн евро из 950 млн предусмотренных соглашением. Как рассказала гендиректор Engie Изабель Коше, доступ к трубопроводному газу играет важную роль в стратегии французской компании, но только лишь ресурсами «Газпрома» интересы Engie в России не ограничиваются, в том числе у компании есть план участия в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
– Недавно состоялась встреча двух президентов – Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, на ней много говорилось о необходимости сотрудничества. Что вы думаете о российско-французских отношениях в настоящий момент и насколько они важны для Франции?
Энергохолдинг
Акционеры (данные компании на 31 декабря 2017 г., голосующая доля):
правительство Франции (28,1%), сотрудники компании (3,99%), CDC Group (2,01%), в свободном обращении – 59,24%.
Капитализация – 32,2 млрд евро.
Финансовые показатели (2017 г.):
выручка – 65 млрд евро,
чистая прибыль (за вычетом доли меньшинства) – 1,4 млрд евро.
Образована в 2008 г. путем слияния Gaz de France и Suez. Специализируется на выработке электроэнергии с использованием природного газа и возобновляемых источников (суммарная установленная мощность электростанций – 103 ГВт). Предоставляет инфраструктуру для хранения и транспортировки газа (суммарная мощность хранилищ – 12 млрд куб. м).
– Россия – огромный рынок. Чрезвычайно важный и для Европы, и для Франции. У Engie накоплен очень большой опыт работы в России – более 125 лет. На долю Engie приходится 15% в общем экономическом балансе двусторонних отношений между странами – эта цифра позволяет объективно оценить, до какой степени Россия – значимый партнер для компании.
Мы верим, что для расширения коммерческого партнерства между нашими странами еще много возможностей. Engie вносит в это свой вклад, и сейчас мы рассматриваем варианты новых проектов в России. Исторически мы занимаемся в первую очередь поставкой нашим европейским клиентам газа, который покупаем у «Газпрома», – это пока остается основным направлением работы здесь. Кроме того, мы сотрудничаем с «Росатомом», который поставляет нам ядерное топливо.
Вместе с партнерами мы работаем над технологиями, которые способствуют развитию энергорынка и переходу к зеленой энергетике. Здесь мы специализируемся на двух направлениях бизнеса. Первое – мы стараемся помочь нашим потребителям эффективнее использовать энергию. Это инвестиции в том числе в развитие технологий для систем отопления и кондиционирования. Обновление сложной инфраструктуры позволяет значительно снизить энергопотребление. Этим сейчас озаботились тысячи людей и компаний – и мы уделяем этому большое внимание.
Вторая наша цель – обеспечивать потребности клиентов зеленой энергией [переходя к зеленой энергетике]: за счет газовой генерации и возобновляемых источников. Сейчас мы работаем преимущественно с газом, но постепенно фокус смещается в сторону возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и эти два вида энергии являются для нас взаимодополняющими.
Газ для Европы и «Северный поток»
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Родилась в 1966 г. Окончила Высшую нормальную школу (Париж) и Горную школу Парижа
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1991руководитель проекта (по 1997 г.) по реорганизации производственных цехов SEP (входит в промышленный конгломерат Safran SA: высокие технологии в сфере аэрокосмоса, двигателестроения, авиационного оборудования)
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1992работала в департаменте M&A инвестбанка La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, затем в промышленной инспекции региона Иль-де-Франс (тж. Парижский регион)
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1997возглавляла различные отделы в бюджетном департаменте министерства финансов и экономики Франции
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1999советник по промышленным вопросам премьер-министра Франции
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2002начала работать в департаменте стратегического развития Suez (с июля 2008 г. после слияния с Gaz de France – GDF Suez), в 2005 г. – старший вице-президент
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2007главный операционный директор, управляющий директор, исполнительный вице-президент Lyonnaise des Eaux («дочка» Suez Environnement)
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2011исполнительный вице-президент и финансовый директор GDF Suez (с июля 2015 г. – Engie), 2014 г. – главный операционный директор
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2016заняла пост гендиректора Engie
– Прогнозируете ли вы рост потребления газа во Франции в обозримом будущем? В течение последних лет оно увеличивалось, в 2017 г. дошло до значения около 43 млрд куб. м. Но пока это все равно меньше рекордного показателя 2010 г. (47 млрд куб. м).
– Если говорить об абсолютных значениях потребления газа Францией – я думаю, объемы будут уменьшаться. Преимущественно за счет снижения энергопотребления в целом. К этому приведет рост эффективности потребления в домах, машинами, промышленностью. Чем мы будем эффективнее, тем меньше станет потребление газа в том числе. Гораздо более важный вопрос – какое место в этой эффективной модели потребления займет газ, какую долю в энергетике будущего он будет занимать. Доля газа будет расти, я считаю. Потому что, повторюсь, он эффективен, он гибок, он доступен с точки зрения стоимости. И это преимущества, за счет которых его доля в балансе Европы может расти.
– В поставках природного газа у Европы множество потенциальных источников – Алжир, Катар, Норвегия, Россия, а в последнее время много разговоров о перспективах американского СПГ. Кому вы готовы отдать предпочтение?
– Мы стараемся сохранять баланс в портфеле закупок. Широкий пул поставщиков необходим для обеспечения собственной безопасности. Доля российского газа в нашем портфеле за последнее время выросла, сейчас она более 20%. Внутреннее производство газа в Европе продолжит снижаться, и это открывает новые возможности перед российским газом. Мы инвестируем в инфраструктурные проекты, необходимые для будущего, в том числе для того, чтобы обеспечение наших клиентов российским газом было надежным и оптимальным с точки зрения экономики, чтобы он способствовал конкурентоспособности европейской промышленности.
– Вокруг проекта «Северный поток – 2», в котором вы участвуете, очень много споров и трений, его оппоненты настаивают на политической подоплеке проекта...
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