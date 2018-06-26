«Кто нам может помешать в нашей же стране, какие американцы?»

Председатель совета директоров «Трансойла» Игорь Ромашов рассказывает, как компания снижает зависимость от РЖД и почему не пострадала от санкций

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Игорь Ромашов, председатель совета директоров «Трансойла» Евгений Разумный / Ведомости

Железнодорожный оператор «Трансойл» оказался под американскими санкциями вместе с другими компаниями Геннадия Тимченко. Доля его структур в «Трансойле» составляет 80%. Миллиардер не стал выходить из этого бизнеса, как поступил в отношении глобальной трейдерской группы Gunvor. «Трансойл» в отличие от нее работает в рублевой зоне, и четыре санкционных года не разрушили его бизнес – компания сохраняет статус крупнейшего в России перевозчика нефти и нефтепродуктов по железной дороге, инвестирует и платит дивиденды, рассказал в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров «Трансойла» Игорь Ромашов. По его словам, компанию больше беспокоит продолжающийся уход грузов с железной дороги и неопределенность с новой Целевой моделью рынка грузовых железнодорожных перевозок.

– Нефть в этом году продолжила в целом дорожать, цена Brent в мае доходила почти до $80 за баррель. Как это сказывается на вашем бизнесе?

– Высокая цена на нефть – это плюс для пополнения российского бюджета. Но есть и минус. В странах, экономика которых тесно связана с ценой на нефть, при ее удорожании, как правило, замедляется внутреннее технологическое развитие: казна пополняется – это расслабляет. Когда же цена снижается, это заставляет задуматься – в первую очередь промышленность – о том, как жить в этот период. Поэтому правильнее, когда существует баланс, стабильная цена, которая была бы между «не очень высокой» и «не очень низкой». Эксперты называют эту цену: $60–70 за баррель.

ООО «Трансойл» Транспортно-логистическая компания

Совладельцы (данные годового отчета за 2015 г.): Геннадий Тимченко (80%), Андрей Филатов (7%), Андрей Бокарев и Искандар Махмудов (13%).

Финансовые показатели (РСБУ, 2016 г.):

выручка – 85,4 млрд руб.,

чистая прибыль – 11,4 млрд руб.

Перевозки (2017 г.) – 62,5 млн т нефтеналивных грузов.

Парк в управлении (на конец 2017 г.) – 47 900 вагонов-цистерн.



Как представитель железнодорожного транспорта я бы сказал, что на объемные показатели погрузки влияет множество факторов: объем переработки нефти, выпуск определенных видов продуктов (вы знаете о программе увеличения глубины переработки). Цена на нефть имеет большое значение, но не определяющее.

– Сколько, по-вашему, продлится рост цен на нефть?

– Нужно учитывать совокупность факторов. Наша страна имеет квотные договоренности в рамках ОПЕК, которые призваны сбалансировать стоимость нефти. Такой подход позволяет существовать нефтяной отрасли во всех странах на уровне нормальной рентабельности, доходности, наполнения бюджетов. И при этом не приводить рынок к профициту, который, понятно, тут же будет давить в том числе на стоимость нефти. На цену влияет совокупность политических факторов. Нестабилен и объем потребления. В этой ситуации сложно оценивать, какой цена будет в каком-то долгосрочном периоде. Я надеюсь, что она сохранит стабильный уровень текущего момента.

– В течение какого периода? Этого года?

– Сложно сказать. Я далеко не самый большой аналитик в вопросах изменения цены на сырье, давно не работаю в нефтяной отрасли. Но думаю, что на период трех лет. Если не будет чрезвычайных факторов, которые отнесут цену в ту или другую сторону.

– В диапазоне $60–70 за баррель?

– Да, где-то так.

Нефть уходит с железной дороги в трубу

Игорь Ромашов председатель совета директоров «Трансойла» Родился в 1963 г. в Ленинграде. Окончил Северо-Западный политехнический институт и Петербургский государственный университет путей сообщения

1984 помощ­ник маши­ниста; замначальника отдела пе­ре­возок Санкт-Петер­бург­ского отделения Октябрьской железной дороги

2000 гендиректор железнодорожного оператора «Линк ойл»

2003 генеральный директор «Трансойла»

2006 руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта

2008 вице-президент «Роснефти»

2011 председатель советов дирек­торов «Трансойла» и «Стройтрансгаза»

– В 2017 г. общая погрузка в сети РЖД выросла на 3,2% до 1,26 млн т, а перевозка нефти и нефтепродуктов, наоборот, снизилась на 0,2% до 235,45 млн т. С чем, вы думаете, связано падение?

– Это тенденция не последнего года, а, наверное, пяти или семи лет, в течение которых происходило снижение нефтяной базы в общем объеме погрузки на железной дороге. Тут тоже повлияла совокупность факторов. Прежде всего, на мой взгляд, сказалось изменение технического регламента: отрасль модернизируется, увеличивая глубину переработки нефти на заводах. Основные нефтяные продукты, перевозимые по железной дороге, – мазут и дизельное топливо. Раньше преобладал мазут с долей 70%. После модернизации НПЗ структура поменялась: 60% – это дизельное топливо, а 40% – мазут или производные от него; нефтяной кокс – новый продукт, который заменяет мазут. Доля мазута снизилась, из-за того что сократилось производство самого продукта. Что касается дизеля, то раньше в трубу уходило низкосернистое топливо, а все остальное везлось железной дорогой. Сегодня весь дизель стал низкосернистым, он однородный – соответственно, труба позволяет принять все это топливо. Это первая причина ухода объема [перевозок дизельного топлива] с железной дороги.

Вторая – тарифообразование. Тарифы на нефтянку [на сети РЖД] постоянно росли, индексировались, учитывая перекрестное субсидирование – нефтяные грузы фактически всегда субсидировали грузы более низких классов, в частности уголь. Это заставляло нефтяников – в том числе с учетом падения стоимости нефти, налогового маневра – искать более дешевые пути доставки. В этом плане трубопроводный транспорт выигрывал у железной дороги за счет более низкой цены. Эти факторы и сейчас присутствуют и влияют на объемные показатели перевозок нефти и нефтепродуктов. Плюс еще снизился объем переработки нефти.

– А на всех видах транспорта перевозка нефтепродуктов в целом не снизилась?

– Нет, не снизилась, если взять статистику нефтяной отрасли. Объемы добычи за последние 5–7 лет в целом росли (я не беру последние 1,5–2 года из-за ограничения добычи по соглашению с ОПЕК).

– Какой результат был у вас в 2017 г.?

– У нас показатели по сравнению с общесетевыми были чуть лучше. В 2017 г. наша перевозка составила 62,5 млн т – это прирост на 1,1%. Если брать пятилетний период, то перевозка выросла на 12,3%, а на сети – сократилась на 6%.

– Какие ожидания по погрузке в текущем году?

– Пока мы планируем сохранить уровень 2017 г., возможно с небольшим, 1–2%-ным, ростом. И то считаем, что это задача крайне амбициозная. Тенденция остается такой, что трубопроводный транспорт, конкурируя с дорогой, побеждает за счет цены. В ближайшее время Комсомольский [нефтеперерабатывающий] завод будет присоединен, уже началась пробная загрузка трубопровода. А это опять потеря. Поэтому, к сожалению, тенденция такая, какая она есть. И мы, и «Российские железные дороги» предпринимаем усилия по сохранению объема [погрузки].

– А какие есть способы? Игра тарифами?

– Сейчас же не 90-е годы. (Улыбается.) Никто тарифами не играет.

– Ну как же – конкуренция...