«Авиастроение должно быть в тонусе. Это в интересах всей страны»

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Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь Андрей Гордеев / Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) стоит на пороге больших перемен, высокопарные выражения здесь уместны: состоящий почти из сотни юрлиц холдинг переходит на единую акцию. Из него будет выделена «дочка» по гражданскому авиастроению, открытая для инвесторов, рассказал президент корпорации Юрий Слюсарь. Сначала будут привлечены инвесторы в лице госбанков, но гражданское авиастроение должно стать привлекательным и для частного капитала, надеется он. Другая важная веха – изменения в продуктовой линейке: гособоронзаказ стабильно снижается, и ОАК ставит задачу довести долю «гражданки» в выручке до 45%. У холдинга остается чуть менее полутора лет, чтобы выполнить заявленные планы по сертификации и началу поставок на рынок среднемагистрального лайнера МС-21 – главной надежды нашего гражданского самолетостроения. В интервью «Ведомостям» Слюсарь рассказал, какие модели могут появиться на базе МС-21-300, преимуществах истребителя пятого поколения Су-57 над конкурентами и о том, какие риски несет совместный с Китаем проект по разработке широкофюзеляжного самолета и за счет чего на авиазаводах можно сократить лишние миллионы квадратных метров.

«Дочка» для инвесторов

– Решен ли вопрос о вхождении ОАК в состав «Ростеха»?

– Мы традиционно не комментируем решения, которые составляют прерогативу акционеров.

В то же время мы достаточно внимательно анализируем мировой опыт, в том числе изменения в мировом авиастроении, думаем о том, какие шаги предпринять для повышения нашей системной эффективности.

По поручению министра промышленности мы совместно с коллегами из структур «Ростеха» проанализировали пути консолидации отрасли в составе госкорпорации, сделали определенные расчеты синергии с предприятиями, входящими в ГК, включая прежде всего «Вертолеты России». Они базируются на схожести технологического профиля, анализе инженерно-конструкторского потенциала, баланса мощностей, систем предполетного обслуживания. К тому же у нас общие рынки сбыта. Примеры из международной практики показывают, и мы видим это в наших расчетах, помимо достижения прямых эффектов от умной консолидации заметное сокращение административных издержек и ощутимую прибавку в операционной эффективности.

– Как идет процесс перехода предприятий ОАК на единую акцию? Осенью прошлого года было объявлено, что все компании холдинга будут присоединяться к входящей в ОАК корпорации «Иркут», производящей МС-21 и истребители Су-30.

– Мы выполняем решение по переходу на единую акцию, планируем завершить эту работу к концу 2019 г. Компании, входящие в нашу группу, будут присоединены именно к ОАК.

ОАК будет состоять из нескольких дивизионов. Дивизион военной авиации (КБ Сухого, новосибирский и комсомольский заводы, МиГ с его площадками и КБ, а также авиаремонтные заводы, которые по тематике относятся к военной авиации). Дивизион транспортной авиации создан на базе Ильюшина, в него входят КБ Ильюшина, КБ Мясищева, воронежский и ульяновский заводы. В дивизион специальной авиации вошли КБ Туполева и казанский завод, которые занимаются нашими «стратегами» (бомбардировщиками. – «Ведомости»).

При этом компании гражданского дивизиона мы объединяем и оставляем в виде отдельной «дочки» ОАК. Предполагаем участие в ее капитале наших стратегических, институциональных финансовых партнеров.

– Какие компании сформируют гражданскую «дочку»?

– Это будет объединение КБ Яковлева, корпорации «Иркут» и «Гражданских самолетов Сухого» (выпускает SuperJet 100), а также компаний, которые технологически близки к гражданской тематике, – это «Аэрокомпозит», «ОАК – центр комплексирования», который занимается интеграцией бортового оборудования, и «ОАК-капитал», который мы специально создали, чтобы обеспечивать гарантию остаточной стоимости по нашим гражданским судам. Кроме того, под управлением ОАК будет 50% в нашем СП с китайской корпорацией СОМАС (СП занимается созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929).

Это будет «дочка» ОАК, но в единую компанию она входить не будет. Мы руководствовались в том числе международным опытом: военное и гражданское авиастроение разделены и у китайцев, и у американцев. Все-таки это достаточно специфичные истории – от технической приемки самолетов (через военную приемку или независимых представителей) до практик рыночного продвижения. Это технологически, маркетингово, где-то даже культурно разные истории, разные клиенты.

– Не планируется в этой гражданской «дочке» снизить пакет ОАК ниже контрольного? Хотя бы чтобы вывести гражданское авиастроение из-под санкций, под которыми находится ОАК.

– Это выбор, который делает акционер в лице государства. Мы заинтересованы, чтобы приходили стратегические инвесторы, институциональные. При этом я считаю, что контроль в гражданской «дочке» должен остаться за российскими государственными компаниями. Но состав акционеров может быть разный. Мы в первую очередь обсуждаем вопрос инвестирования с государственными банками, которые уже являются нашими стратегическими партнерами. Их участие в капитале означало бы для нас переход от чисто финансовых, клиентских отношений в состояние акционеров, что, с моей точки зрения, положительно сказалось бы на капитализации и повышении качества корпоративного управления.

Юрий Слюсарь президент Объединенной авиастроительной корпорации Родился в 1974 г. в Ростове-на-Дону. Окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ (сейчас – РАНХиГС).

1999 гендиректор звукозаписывающей компании «Монолит-АБК», до 2009 г. возглавлял продюсерский центр «Монолит»

2003 коммерческий директор ОАО «Роствертол» (по 2007 г.), с 2005 г. – руководитель комитета вертолетных программ ОАО «ОПК «Оборонпром»

2009 помощник министра промышленности и торговли

2010 директор департамента авиационной промышленности Минпромторга

2012 заместитель министра промышленности и торговли

2015 президент, председатель правления ПАО «ОАК», с сентября 2017 г. также президент, председатель правления ПАО «Корпорация «Иркут»



Мы также рассматриваем возможное участие иностранных партнеров. Речь может идти как об отдельных проектах, так и об участии в капитале в целом. В отрасли на эту тему есть хороший кейс «Вертолетов России» (12,5% в этом холдинге в 2016 г. купил суверенный фонд Абу-Даби Mubadala в партнерстве с РФПИ. – «Ведомости»).

– «Гражданские самолеты Сухого» с 2011 г. за восемь лет поставок самолета SSJ100 всегда терпели годовой убыток. Верно я понимаю, что для госбанков инвестирование в акции гражданской «дочки» скорее означало бы решение некой государственной задачи, а не исключительно бизнес-решение?

– Они, как банки с госучастием, наверняка решают и государственные задачи. Но мы хотим сформировать такую модель, которая будет предлагать финансовый интерес. Безусловно, это работа вдолгую. Мы твердо убеждены: несмотря на то что объем инвестиций в гражданские проекты большой и требуются еще значительные вложения, продукты, которые создаются в гражданском дивизионе, прежде всего МС-21, обеспечат его успешную деятельность на долгие годы.