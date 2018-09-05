Гендиректор New Balance: «Мы уже лет 10 печатаем кроссовки на 3D-принтерах»

Роберт Демартини рассказывает, чем их кроссовки и стратегии развития лучше, чем у конкурентов

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Роберт Демартини, гендиректор New Balance Максим Стулов / Ведомости

История New Balance началась в 1906 г.: тогда 33-летний эмигрант из Англии Уильям Райли основал лабораторию по разработке и производству корректирующих устройств. Штаб-квартира компании находится в Бостоне, тогда этот город был одним из основных центров промышленности в США.

Поначалу фирма производила супинаторы и аксессуары для обуви. В 1938 г. компания выпускает первую беговую обувь New Balance для местного спортивного клуба. А затем начинает делать обувь на заказ для спортсменов, занимающихся не только бегом, но и бейсболом, баскетболом, теннисом и боксом.

Уже более 10 лет компанию возглавляет Роберт Демартини. За эти годы произошло одно из важнейших ее изменений: в 2015 г. New Balance начала крупнейшую в истории маркетинговую программу. Раньше компания практически не заключала рекламных контрактов и не продвигала свой товар. Кроссовки New Balance стоят дороже, чем у других спортивных брендов, – Демартини это признает, но настаивает, что и качество у них лучше. Чтобы доказать это всем, компания стала спонсировать два основных «мейджора» – марафоны в Нью-Йорке (с 2015 г.) и Лондоне (с 2017 г.).

Теперь New Balance – глобальный бренд и, по словам Демартини, стремится стать третьим по доле в мире после Nike и Adidas.

– Вы впервые в России?

– Нет, я был до этого в России трижды. Сейчас я приехал посмотреть чемпионат мира по футболу (беседа состоялась в середине июля – «Ведомости») и встретиться с партнерами, чтобы увидеть, как продвигается здесь наш бизнес.

– Любите футбол?

– Конечно! Не так, конечно, как англичане, но своей, американской, любовью.

– Это влияет на вашу компанию? Несколько лет назад New Balance начала продавать футбольную экипировку. Почему решили начать?

– Последние семь лет около 70% нашей прибыли приходит к нам не из США. Есть все-таки только один мировой вид спорта – это футбол. И мы поняли, что нам нужно быть частью этого. 25 лет назад мы отказались продавать такие продукты, а с 2014 г. снова вернули их в свой портфель.

Роберт Демартини президент, гендиректор New Balance Athletics Родился в 1961 г. в Калифорнии. Получил степень бакалавра в области финансов в Государственном университете Сан-Диего

1985 начал работу в Procter & Gamble (P&G), где впоследствии занимал должности генерального менеджера североамериканского подразделения снеков, директора по продажам глобального подразделения снеков

2002 стал старшим вице-президентом рынка Северной Америки Gillette (входит в P&G)

2006 работал в компании Tyson Foods вице-президентом по потребительским товарам

2007 пришел в New Balance гендиректором

– Где вы делаете свою экипировку и кроссовки?

– Бутсы для нас делают партнеры, с которыми мы работаем более 30 лет. Они также для нас делают очень качественные беговые кроссовки. Это все делается на фабриках в Южном Китае и Вьетнаме. Джерси и в принципе одежду мы делаем на Филиппинах.

– Какая доля у футбола в вашем бизнесе?

– Маленькая, но очень важная. Это меньше 1%. Но футбол – единственный спорт в мире, который затрагивает каждую страну. Например, бег и лайфстайл – значительно больше: около 10–15%. Мы по-прежнему новички в футболе, но мы надеемся нарастить долю.

– Чемпионат мира повлиял на продажи?

– Россия для нас растущий рынок, и футбол – растущий рынок. Что я могу сказать сейчас – мы двигаемся хорошо. Весь мир увидел Россию в новом свете.

– Поскольку чемпионат мира был в России, как вам кажется, он повлияет только на российский рынок?

– Нет, на все наши рынки. Пока эмоции фанатов зашкаливают, нам нужно этим пользоваться и ассоциировать наш бренд с футболом. Есть две компании, которые значительно больше New Balance. Пока мы небольшая часть этого мира, но важная.

Как не переплачивать звездам

– Вы спонсировали только две команды на ЧМ. Это Коста-Рика и Панама. Почему вы выбрали их?

– Когда речь идет о спонсировании команд, мы скорее говорим о том, что нам досталось. А когда мы решили стать спонсорами команд, Россию, например, уже забрали. И большинство других команд тоже. Поэтому мы подписали эти две команды.

– На следующий ЧМ хотите больше подписать?

– Да. Мы хотим быть важной частью рынка, но я не думаю, что все зависит от количества команд. Нам интересно, например, создавать действительно технологичные бутсы и подписываться с отдельными игроками.

– Вы недавно подписались также с «Ливерпулем» и «Порту». Но, кроме них, практически нет топовых клубов. Почему? Тоже все хорошее расхватали?

– Во-первых, главное для нас – притягивать внимание потребителей. Мы ищем себе клубы, которые помогут нам в этом. А «Ливерпуль» является одним из трех, пожалуй, самых узнаваемых в мире. Во-вторых, наши клубы должны быть нашими единомышленниками. Мы не подписываемся с ними просто «потому что».