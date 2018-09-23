Гендиректор «Инвитро»: Мы не инвестируем в глупости

Александр Островский рассуждает об отно­шениях частной медицины и государства и рассказывает о своей мечте

Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Александр Островский: Мы в «Инвитро» не инвестируем в глупости

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Александр Островский основатель сети лабораторий «Инвитро» Андрей Гордеев / Ведомости

Александр Островский – врач в третьем поколении. Всю свою медицинскую жизнь он проработал в самом тяжелом из отделений – реанимации, там, где соседствуют жизнь и смерть. Он по-прежнему так увлеченно и страстно говорит о ситуации в отечественной медицине, ее проблемах и возможностях, что невольно думаешь, не хочет ли он вернуться к врачебной практике. В ответ он вспоминает, как в начале 1990-х побывал в США в шок-травмоцентре, который занимается исключительно тяжелыми реанимационными больными. Ему очень хотелось там реализовать себя как врача: «Любой профессионал рано или поздно достигает в своем деле потолка, и ему хочется прыгнуть выше головы, а такие центры именно про это». Но не случилось – изменились обстоятельства.

Поняв, что в России того времени воплотить идею невозможно, он окончательно стал предпринимателем: начинал с торговли медицинским оборудованием и расходными материалами. К концу 1995 г. Островский с партнерами увидели огромный и никем не занятый рынок лабораторной диагностики. Имея $30 000 стартового капитала и офис, они создали «Инвитро». Сначала выполняли анализы для столичных больниц, но спустя пару лет стало очевидно: люди готовы платить, чтобы не стоять в очередях в поликлиниках, чтобы недалеко от дома, без направления и быстро. Так стали появляться розничные центры «Инвитро».

Сегодня у группы девять лабораторных комплексов и свыше 1100 лабораторных офисов и России и СНГ, сеть клиник «Лечу», лаборатория для ветеринарных анализов и даже медицинская кадровая служба Unicum. Кроме того, Островский пытается выйти за границы привычного: уже несколько лет его команда работает над технологиями 3D-печати живых тканей.

Правда, тот «дом реанимации» до сих пор не дает ему покоя, поэтому на вопрос, вернется ли он в медицину, Островский отвечает мечтательно: «Как врач – точно нет, но, возможно, в другом качестве – предпринимателя – успею».

– За четверть века «Инвитро» превратилась в огромный бизнес с оборотом свыше 15 млрд руб. Большим бизнесом сложнее управлять?

Александр Островский совладелец и гендиректор ГК «Инвитро» Родился в 1957 г. в Москве. Окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института им. Н. А. Семашко и ординатуру по специальности «анестезиология и реаниматология». Прошел обучение в Высшей школе менеджмента ГУ-ВШЭ по программе Executive MBA. Кандидат медицинских наук

1980 начал карьеру врача-реаниматолога, проработал по специальности более 15 лет в Институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко

1995 основал с партнерами компанию ОМБ, специализирующуюся на дистрибуции медицинского оборудования и расходных материалов. Позднее появилась лаборатория «Инвитро», которую Островский возглавлял почти 20 лет

2013 возглавил совет директоров ГК «Инвитро»

2017 вернулся к оперативному управлению компанией на должность гендиректора

– У большой компании есть одно важное преимущество: маленькая компания подвижнее, быстрее реагирует на изменения, зато большая может позволить себе, во-первых, пробовать, а во-вторых, допускать больше ошибок. Конечно, иногда ошибки чреваты, но их надо обязательно совершать и не стоит этого бояться.

– «Инвитро» разработала стратегию до 2030 г. Каковы ее основные пункты?

– Мы четко обозначили ближайшее будущее – двинулись в сторону общей медицины. Хотим плотнее заняться оказанием медицинской помощи в самом широком смысле этого слова. Собственно говоря, мы этим всегда занимались: лабораторная диагностика – часть медицины. С весны частью «Инвитро» стала сеть«Лечу» – самая большая в России, из более чем 70 небольших клиник шаговой доступности.

Мы увеличиваем продуктовую линейку, работаем над сервисами, просматриваем сопредельные области, смотрим, что происходит в цифровой медицине, в других новых областях – и вообще, и с точки зрения инноваций. Я вижу возможности для движения вперед и не вижу существенных препятствий, если только государство их не выставит.

Чем заниматься Минздраву

– Какие могут быть препятствия со стороны государства?

– Государство очень активный игрок и одновременно регулятор с довольно неопределенной позицией. Нас шарахает из стороны в сторону – мы никак не можем определиться, какая система здравоохранения нас устраивает. Хотя нет ни одной страны в мире, где люди довольны системой здравоохранения, поскольку это очень затратная составляющая в бюджете не только государства, но и каждого человека.

– Какой сценарий развития для отечественной медицины вам представляется оптимальным?

– Важно, кто качественно оказывает услугу, на качестве и на клиентском опыте должны основываться потребительские предпочтения. Остальное – не более чем вопрос о хозяине: кто является хозяином того или иного госпиталя. Это может быть государство, может быть страховое общество, может акционерное общество, университетский госпиталь или частная медицинская организация – неважно.

– Медицина в любой стране платная – вопрос, за чей счет банкет.

– Да. Вопрос в стоимости конкретной услуги и в том, что является самым дорогим в медицине. Самое дорогостоящее – госпитализация и стационарное лечение, особенно интенсивная терапия и хирургическая помощь.

Хороший госпиталь на 200–300 коек стоит не менее $100 млн. Возврат инвестиций у такого проекта превышает 10 лет. Поэтому те, кто инвестирует деньги, должны видеть горизонт за пределами 10 лет. Чтобы был нормальный выбор и конкуренция, которая обеспечивала бы хороший уровень сервиса, нужно много госпиталей. У нас не будет хорошей госпитальной базы, пока не будет частных участников на рынке. Многим придется уйти «в отбой» – на рынке должны остаться самые лучшие, но должно быть достаточное количество игроков: если оно уменьшается, то, естественно, снижается конкуренция.

– Cейчас многие частные компании вкладывают в строительство именно больниц. Например, «Мать и дитя» Марка Курцера, «Медси» вместе с Capital Group...

– Да, но Марк Аркадьевич не может построить всю госпитальную сеть в стране. Ильинская больница строится, коллеги тоже пытаются сделать хорошую клинику. Еще есть несколько систем. Но еще раз: таких игроков должно быть гораздо больше, только тогда у людей будет выбор. Есть проблемы и с трудовыми ресурсами – очень высокая конкуренция за кадры, поскольку их не так много.

– С появлением в России частных клиник все больше врачей стремятся попасть на работу туда, где больше платят. При этом, когда дело касается нестандартных случаев, например когда требуется реанимация, всегда предпочитают государственный госпиталь.

– Потому что маловато других реанимаций. Реанимация – самое затратное, что есть в госпитале. День пребывания здесь, как и в приемном покое в Соединенных Штатах, например, стоит не менее $3000–5000. Такое отделение очень дорого содержать: штат сотрудников, всегда наготове операционные, диагностическая база и проч. Часто люди не понимают, почему пребывание в клинике в Европе или Соединенных Штатах так дорого и их оттуда выписывают при первой возможности. Потому что все равно, с чем вы лежите – с открытой черепно-мозговой травмой или переломанным пальцем, на стоимость [содержания клиники] это не влияет.