Александр Фролов: В венчурном бизнесе лучше не жадничать

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Александр Фролов, основатель и управляющий партнер фонда Target Global Андрей Гордеев / Ведомости

Сын президента Evraz Александра Фролова – Александр Фролов-младший не пошел по стопам отца. Несмотря на стажировку в Evraz, он быстро начал делать самостоятельную карьеру: инвестиционным аналитиком по телекоммуникационному рынку в «Тройке диалог», затем в «Росатоме». В 2012 г., когда Фролову-младшему было 24 года, он вместе с другом по Высшей школе экономики Михаилом Лобановым основал фонд Target Global.

Спустя шесть лет под управлением Target Global находится 700 млн евро, рассказывает Фролов. Это один из крупнейших российских фондов, инвестирующих в технологические проекты. 2017 год оказался для Target богатым на события – не только новые инвестиции, но и успешная продажа долей в портфельных компаниях: например, сервис по доставке еды FoodFox купил «Яндекс», а сервис по бронированию билетов на мероприятия TimePad – Сергей Солонин. С Солониным в прошлом году Target запустил новый фонд Target Global Fintech Opportunities Fund для инвестиций в финансовые технологии. В июне прошлого года произошло еще одно важное для Target событие, но не в России, а в Германии: в результате IPO на Франкфуртской фондовой бирже немецкий сервис доставки Delivery Hero привлекла почти 1 млрд евро, а вся компания оценена в 4,7 млрд евро. Delivery Hero стала в 2013 г. первой инвестицией Target на немецком рынке, и теперь один из сооснователей компании, Лукаш Гадовски, – партнер Target, а Германия стала для фонда одной из целевых стран для инвестирования. В июне 2018 г. управляющая компания Фролова-младшего запустила четвертый фонд для инвестиций в технологии, которые в ближайшем будущем могут изменить транспортную отрасль.

Target Global Венчурная компания





Генеральные партнеры: Александр Фролов, Михаил Лобанов, Ярон Валлер, Шмуель Шафетс.

Активы под управлением (данные компании) – более 700 млн евро.

Создана в 2012 г. Александром Фроловым и Михаилом Лобановым. Инвестирует в быстро растущие компании в сфере электронной коммерции, финансовых технологий, программного обеспечения и мобильных сервисов. Объединяет четыре фонда: Growth Fund ($300 млн) инвестирует в технологические компании на поздних стадиях, Early Stage Fund I (100 млн евро) – в проекты на ранних стадиях, Fintech Opportunities Fund ($100 млн, совместно с Сергеем Солониным) – в финтех-стартапы, Mobility 2.0 ($100 млн) – в технологии транспортной отрасли.

В России компания инвестировала в сервис по доставке еды FoodFox, веб-сервис для организации мероприятий и продажи электронных билетов TimePad, базу данных о продаже и аренде недвижимости cian.ru, сервис по выдаче онлайн-кредитов Blackmoon. Среди иностранных инвестиций – германский сервис доставки еды Delivery Hero, нью-йоркский такси-сервис Juno и др.

– Знакомый предприниматель, с которым мы говорили о вашем фонде, спросил: «Target – это те, у которых много денег?» Как вы относитесь к такой характеристике вашего бизнеса? Не вредит фонду, когда стартапы знают, что у вас много денег и вас можно потрясти?

– Возможно, он говорил про общее количество денег у нас под управлением. Сегодня это более 700 млн евро, что, наверное, больше, чем у многих российских фондов. Но этому есть и объективное объяснение: мы привлекаем деньги не только российских инвесторов и не только для инвестиций на российском рынке. Если сравнивать нас с европейскими фондами, мы не самые крупные.

Но это не значит, что мы в каждую конкретную компанию будем вкладывать максимальное количество денег. А если компания хорошая, то давайте вообще основателю оставим 1%, а себе заберем все остальное. Это не наш подход. Мы, наоборот, считаем, что необходимо объединять усилия с предпринимателями, разделять риски и лучше всем дойти до конца, чем бросить компанию на полпути, потому что у них что-то не получается. И пусть наша доля в очень хорошей компании будет лишь 10%, главное, что она добьется успеха.

– Вежливые инвесторы?

– Мы просто пытаемся не жадничать. Это сложно и противоречит базовым инстинктам. Но мы понимаем, что есть еще такая вещь, как репутация. Бывает, что предприниматель ведет себя, прямо скажем, нехорошо, и ты, как инвестор, можешь по-разному себя повести: можешь выжать из него максимум, чтобы вернуть все возможные деньги. А можешь выйти из ситуации позитивно. И как показывает опыт, если ты ведешь себя агрессивно, это плохо влияет на твою репутацию: стартапер расскажет 10 предпринимателям, что с тобой не надо работать, а кто-то из них может оказаться основателем нового Facebook. Жадность может привести к негативным финансовым последствиям. Поэтому мы считаем, что в нашем бизнесе лучше не жадничать – не потому, что мы альтруисты, а потому, что так мы больше зарабатываем в долгосрочной перспективе.

– У вас во всех фондах приставка Global. Россия вас совсем не интересует?

– На все претензии к российскому рынку я отвечаю, что проблема с инвестированием в России не в том, что здесь нет компаний или талантливых предпринимателей, а в том, что в пищевой цепочке гораздо меньше желающих покупать стартапы – покупателями, как правило, являются крупные и состоявшиеся компании.

– Вроде «Яндекс» и Mail.ru Group?

– Это не должны быть обязательно технологические компании. Например, МТС купила билетные агрегаторы Ticketland и Ponominalu, мы считаем, что таких покупок должно быть на рынке больше. Это хорошо двигает российский рынок вперед.

– Сколько вы заработали на ваших выходах?