Гендиректор «Северсталь менеджмента»: «Плана отступления у нас точно нет»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Александр Шевелев, гендиректор «Северсталь менеджмента» Евгений Разумный / Ведомости

В январе 2018 г. власти США включили основного владельца «Северстали» Александра Мордашова в так называемый кремлевский доклад, который содержит список лиц, приближенных к президенту Владимиру Путину и в отношении которых в будущем могут быть введены санкции. Несмотря на политические риски, компания в ноябре раскрыла показатели новой амбициозной стратегии на пять лет. За это время «Северсталь» планирует удвоить инвестпрограмму до $1,4 млрд без снижения дивидендов и больших заимствований. В интервью «Ведомостям» гендиректор «Северсталь менеджмента» (управляющая компания «Северстали») Александр Шевелев рассказал, как компания планирует этого добиться, почему диджитализация неизбежна и что изменилось в производстве за 20 лет, когда он пришел на «Северсталь» обычным рабочим.

– У «Северстали» амбициозная стратегия: рост инвестиций, план по ежегодному увеличению EBITDA, все это на фоне сохранения дивидендных выплат. Вы говорили, что собираетесь добиться этого за счет повышения операционной эффективности, улучшения обслуживания клиентов и инновационной трансформации бизнеса. Что именно входит в эти направления?

– Планы амбициозные, но не абстрактные – все они подкреплены конкретными действиями, проектами и инициативами. Мы для себя установили четыре стратегических приоритета.

Первый – формирование превосходного клиентского опыта. Мы хотим не просто продавать продукцию или сервисы, а обеспечить уникальные решения, основанные на глубоком понимании потребностей наших клиентов. Второй – лидерство по издержкам, существенный, не менее 10%, отрыв от наших конкурентов по себестоимости производства стали. Третье стратегическое направление – реализация новых возможностей. Под этим мы понимаем новые бизнес-модели и технологические новинки, которые есть на рынке. Четвертый приоритет – дальнейшее совершенствование нашей корпоративной культуры.

Культура «Северстали» дополнена усилением трех компонентов. Скорость: мы должны стать быстрее конкурентов, быстрее, чем все остальные, решать поставленные задачи. Партнерство: для достижения наших целей не достаточно только наших собственных компетенций, мы хотим иметь развитую экосистему партнерств. И вдохновение: высокий уровень вовлеченности наших сотрудников.

– Каким образом вы рассчитываете обогнать конкурентов по себестоимости производства на 10%?

– Существенный вклад в себестоимость вносит первый передел: 50% себестоимости зависит от эффективности предприятия в сырье. Мы реализуем крупные инвестиционные проекты, направленные именно на этот этап производства. Строительство и реконструкция коксовой батареи обеспечат нам меньший расход кокса, улучшив его качество. Строительство новой доменной печи даст более высокое качество чугуна и, соответственно, более высокие экономические характеристики. Важно отметить, что все эти проекты экономически эффективные: показатель внутренней доходности составит не менее 20%.

Кроме того, мы организовали центры технического развития – дискуссионные площадки для экспертов разного уровня. Они собираются и обсуждают тренды, новые идеи, обмениваются данными, полученными в том числе и из проектов Severstal Ventures, с помощью которой мы имеем доступ к огромному числу проектов с интересными технологическими и цифровыми решениями.

– Во что, сколько и с какой целью инвестирует Severstal Ventures?