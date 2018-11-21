Гендиректор Федеральной пассажирской компании: Наш пассажир никогда не полетит самолетом

Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: Петр Иванов: Наш пассажир никогда не полетит самолетом

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Петр Иванов, гендиректор Федеральной пассажирской компании Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная пассажирская компания (ФПК) вышла на рынок пассажирских перевозок в 2010 г., выделившись из «Российских железных дорог». Времена, когда у железной дороги не было серьезных конкурентов, к тому моменту давно прошли – ФПК пришлось сразу состязаться с агрессивными и гибкими авиакомпаниями. И выиграть пока не удается. В 2010 г. доля авиации в общем пассажирообороте на внутренних маршрутах составляла 33,2%, в прошлом году – уже 53%. Из отчетности ФПК видно, что доля железной дороги за это время сократилась более чем на 20 п. п. до 39%.

Компания закупает новые и обновленные вагоны, увеличивает скорость поездов и подстраивается под запросы пассажиров. В том числе перенимает опыт главных конкурентов – авиаторов: использует систему динамического ценообразования, программу лояльности, увеличивает глубину продаж: сейчас билет можно купить за 90 дней до поездки, но генеральный директор ФПК Петр Иванов планирует довести срок до 180.

Борьба за тариф

– Осенью 2017 г. произошла заминка с традиционным ежегодным утверждением тарифов на билеты в плацкартные и общие вагоны. Вы просили об индексации на 3,9%, ФАС хотела снизить тарифы на 10%. Против снижения выступали Минтранс и Минэкономразвития. У ФПК к тому времени глубина продаж выросла до 90 дней, и вам на время разбирательства пришлось приостановить на две недели продажу билетов в поезда с отправлением в январе 2018 г. В итоге ФАС решила обойтись нулевой индексацией. В этом году все прошло достаточно быстро и ФАС утвердила индексацию на 3,9%. Довольны результатом?

– Мы подали заявку [на 2019 г.] в тот момент, когда прогноз инфляции был 4% (индекс потребительских цен). И даже когда он был скорректирован до 4,6%, мы все равно оставили ту заявку, которая у нас была в бюджете, – 3,9%.

Хотел бы отдельно отметить, что ФАС устанавливает предельный тариф. Это не значит, что он реально будет таковым. В зависимости от спроса и предложения мы устанавливаем большое количество скидок, в том числе в регулируемом сегменте, в результате пассажир получает средний тариф ниже того уровня индексации, который предусмотрен ФАС. И это за счет ФПК. Как правило, скидки – это верхние полки в основном или сезонные акции.

Индексация – это всегда компромисс между регулятором и регулируемым субъектом. Мы обосновываем наши позиции. Решение зависит от многих факторов, не только от индексов, но и от тех прогнозов в бюджете, которые есть по субсидированию регулируемого сегмента. Это вещи взаимозависимые. У нас два цикла регулирования осуществляется. Первый – это установление тарифов, которые применяются для пассажиров в регулируемом сегменте (осенью), а второй цикл (весной) – это утверждение коэффициентов экономически обоснованного уровня тарифа, на основании которого утверждается расчет тех коэффициентов, по которым мы получаем финансирование из бюджета.

АО «Федеральная пассажирская компания» транспортная компания



Акционеры (данные компании на 30 июня 2018 г.): ОАО «РЖД» (100% минус 1 акция).

Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2018 г.):

выручка – 93,5 млрд руб.,

чистый убыток – 4,3 млрд руб.

Перевозки пассажиров (2017 г.) – 95,1 млн человек.

Создана в апреле 2010 г. Осуществляет пассажирские перевозки в 75 субъектах России. Парк подвижного состава – 19 000 вагонов

Как вы знаете, не все маршруты, по которым осуществляет перевозку ФПК, являются окупаемыми. Возможность субсидирования позволяет обеспечить перевозки на этих нерентабельных участках и сделать доступной цену в регулируемом сегменте. Кстати, в общей выручке ФПК субсидии составляют очень небольшую долю и они снижаются из года в год – за последнюю трехлетку снизились с 16 млрд до 7,9 млрд руб.

– Выручка ФПК в 2017 г. выросла на 7,5% до 216,2 млрд руб., чистая прибыль – на 49% до 7,9 млрд руб. Какой прогноз на 2018 г.?

– Ожидаем, что чистая прибыль составит более 3 млрд руб., выручка – более 223 млрд руб. Прогнозируемое снижение чистой прибыли объясняется отсутствием индексации тарифов в 2018 г., ростом процентных расходов по средствам, привлекаемым для финансирования инвестиций, а также возросшими расходами на транспортную безопасность.

– В прошлый раз ФАС объясняла нежелание повышать тарифы на проезд в плацкартах и общих вагонах сокращением пассажиропотока в поездах дальнего следования. По итогам 2017 г. вы перевезли 95,1 млн человек – на 1,4% больше, чем годом ранее. Что прогнозируете по итогам 2018-го?

– Мы считаем, что по пассажирообороту (измеряется в пассажиро-километрах. – «Ведомости») мы вырастем где-то на 6%, по отправленным пассажирам – больше, может быть ближе к 8%. Цифры по 10 месяцам у нас приблизительно такие. Но есть еще ноябрь и декабрь плюс новогодние перевозки, которые всегда оказывают существенное влияние на итоги года.

Чрезвычайная ситуация