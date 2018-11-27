Председатель правления «Сибур холдинга»: «Справедливую оценку "Сибуру" пусть дает рынок»

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Дмитрий Конов, председатель правления «Сибур холдинга» Андрей Гордеев / Ведомости

Наступающий 2019 год станет, видимо, знаковым в истории «Сибура». Во-первых, компания вышла на финишную прямую со своим мегапроектом «Запсибнефтехим». Запуск нового производства в Тобольске вдвое увеличит мощности компании. 2 млн т нового производства пластиков и эластомеров при общем потреблении в России 5,1 млн т в 2017 г. уже сама по себе внушительная цифра. Во-вторых, финансовые показатели «Сибура» уже сейчас бьют рекорды: на конец III квартала впервые в своей истории компания вышла на уровень EBITDA за 12 месяцев более $3 млрд, если точно – $3,2 млрд.

Все вместе это подводит «Сибур» к самой интересной и пока неизвестной цифре: во сколько его готов оценить рынок. Начиная с 2007 г. не раз ожидалось IPO «Сибура» исходя из заявлений акционеров и действий компании, которая останавливалась на полпути. Станет ли IPO реальностью в 2019 г., мы скоро узнаем. Председатель правления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов осторожен и прогнозов не делает – ни по срокам возможного размещения, ни по цене. Собеседники, близкие к компании, летом называли диапазон $20–26,5 млрд как комфортный для размещения. Если «Сибур» выведет на биржу даже 10% акций, это IPO станет крупнейшим для российских компаний за последние 10 лет.

Родился в 1970 г. в Москве. Окончил МГИМО по специальности «международные экономические отношения». Имеет степень MBA IMD (Международный институт развития и менеджмента)

2001 вице-президент – начальник департамента инвестиционно-банковской деятельности, управляющий директор дирекции корпоративных финансов АКБ «Доверительный и инвестиционный банк»

2004 советник президента, и. о. вице-президента по стратегическому развитию и анализу, вице-президент по корпоративной политике и стратегии, старший вице-президент по корпоративной политике и стратегии, старший вице-президент по развитию бизнеса в группе «Сибур»

2006 президент ООО «Сибур», с 2007 г. – член совета директоров, председатель правления

2016 председатель правления ПАО «Сибур холдинг», до февраля 2018 г. также председатель правления ООО «Сибур»

– У «Сибура» нет стратегии в классическом понимании этого слова. Несколько лет назад в интервью «Ведомостям» вы говорили, что компания живет в режиме «сдвигающейся цели»: ставите одну, достигаете, определяете новую. Тогда новой целью был «Запсибнефтехим». Что будет следующей?

– Не совсем так. Нет стратегии в одном документе. Есть принципы, которые мы используем в бизнесе, но мы не ограничиваем количество показателей, на которые ориентируемся в момент времени. Например, сейчас нет рыночных предпосылок для увеличения производства синтетического каучука, потому что Россия потребляет примерно половину того, что производит, а глобальными мы в этом сегменте быть не можем с сегодняшним уровнем развития промышленности, потребляющей каучук. Противоположный пример: есть легкое углеводородное сырье, которое находится далеко от рынков сбыта, но доступно для переработки в нефтехимическую продукцию по достаточно привлекательной цене. Это направление мы развиваем. И следим за рынками, прежде всего за внутренним: в каких продуктах он нуждается сейчас или будет нуждаться в будущем.

– Был спрос на полимеры – появился «Запсибнефтехим». Сейчас он практически достроен. Следом, видимо, будет строиться Амурский газохимический комплекс (АГХК). После него период больших строек закончится?

– Я пока не утверждаю, что Амурский ГХК уже подтвержденный проект. Нам нужно еще около года на детальную проработку. Я не знаю, что будет через два года: где будет мировая цена на газ, мировая цена на нефть, какой рост мирового ВВП и, соответственно, рост спроса.

Мы проходили такое же упражнение с «Запсибнефтехимом». Это 2 млн т продукции, потребление которой в мире 170 млн т. Исторически потребление полимеров растет в 1,5 раза быстрее, чем мировой ВВП. Если принять консервативную оценку будущего роста рынка полимеров, то этот коэффициент будет не 1,5, а 1,2–1,3. Но даже с таким мультипликатором и 3%-ным ростом ВВП в мире для удовлетворения растущего спроса нужно добавлять каждый год 6–7 млн т мощностей.

Это базовый сценарий. Но можно считать, что такого роста не будет – не то чтобы мы этой точки зрения придерживались, а теоретически – и весь спрос закроется возвратом в переработку уже существующих изделий из полимеров. Тогда можем начать инвестировать в сбор мусора и вторичную переработку, а не в строительство мощностей по выпуску первичных полимеров. Кстати, мы уже сейчас по одному из продуктов выбираем между новым проектом по расширению производства и инвестициями в увеличение сбора полимерного вторичного сырья.

«Продолжаем изучать целесообразность IPO»

– Летом снова зашла речь о возможном IPO компании. Вы заказывали какую-то экспертизу, оценку и т. д. Что вам вернулось?

– Продолжаем изучать целесообразность. Выход на публичный рынок всегда привязан к какому-то пакету финансовой отчетности. Она публикуется раз в квартал. После даты, когда заканчивается отчетный период, есть окно, в рамках которого можно сделать компанию публичной.

– Сейчас вы закрыли III квартал...